Eddie Fleischman sobre la sacramentada llegada de Ángel Comizzo a la U: "Es irresponsable" [VIDEO]

El nombre de Ángel Comizzo está escrito en la historia de Universitario de Deportes: fue el entrenador que le brindó su estrella número 26. Además, el argentino es el último técnico en levantar un título nacional con la institución merengue (2013).

Pero así como desarrollas un trabajo con una mano, también puedes borrarla con la otra, y ello ocurrió con el estratega. El mal inicio de la temporada 2014 determinó una sorpresiva decisión: renunció al banquillo estudiantil en medio de la crisis. Incluso, directivos de la época catalogaron como "abandono de trabajo" lo realizado por Comizzo.

En esta misma línea se manifestó Eddie Fleischman, periodista deportivo y miembro del programa televisivo Fox Sports Radio Perú. El 'Colorado' criticó a la actual administración temporal por no apostar por Juan Pajuelo y Gregorio Bernales y así poder ahorrar dinero a fin de cancelar las deudas que posee la institución de Ate.

"En el caso de Universitario, más que en el de Alianza, a pesar que ambos están en un proceso concursal en el que tienen que pagar deudas, lo de Alianza está más encaminado, ya hay accionistas que quieren comprar o ya han comprado acreencias", indicó.

"Todo lo contrario en la U, donde todavía hay enfrentamientos entre los acreedores mayoritarios. La U no está para hacer grandes gastos en traer un técnico de un mayor o menor cartel, la U tiene que ser austero. Tiene en casa un técnico que funciona con las reservas, que le puede manejar el primer equipo ¿qué necesidad tiene de traer a un técnico cuando, quizás, esta administración no esté más?, agregó.

"Es irresponsable sacar dinero cuando tienen que resolver problemas internos y muy serios [...] Se ha perdido el sentido de pertenencia. Hay un grado de individualismo que hace que cada uno quiera resolver su situación personal. A esta administración, así como a las anteriores, a la U le resulta una empresa más. No hay un sentimiento involucrado que te involucre a darlo todo", detalló.

Peter Arévalo, compañero de Fleischman en el referido programa televisivo, se sumó a la crítica. "¿Hace cuanto que Comizzo no dirige? ¿Desde el 2006? Hace tres años que no dirige. ¿Y vuelve a la U? Los clubes están en su derecho de traer a quien ellos quieran, acá no estamos cuestionando nada, pero si tenemos la obligación de analizar. ¿Está Universitario para apostar por un técnico que no dirige?, concluyó.