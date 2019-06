Óscar del Portal a los dirigentes de la U: "No tienen memoria ni corazón por lo que hizo Comizzo" [VIDEO]

Durante la campaña de 2013, Ángel Comizzo estuvo muy cerca de ser cesado de Universitario de Deportes. Sucede que el argentino inició con muchas dudas y estas se acrecentaron tras el duro golpe que recibió por parte de Sporting Cristal: fue goleado por 4-0 en el Estadio Nacional.

Pero este partido marcó un hito no solo en la hinchada merengue sino también en el técnico 'che': se volvieron un equipo imbatible en adelante. Fue así que Comizzo se ganó a la hinchada, quienes ahora pedían su permanencia en el equipo por todo 2014.

Sin embargo, la fatalidad alcanzó al equipo estudiantil es su retorno a la Copa Libertadores, así como en el Torneo Apertura. La difícil situación que embargaba por los malos resultados decantó en la abrupta salida de Comizzo de la institución de Ate: la forma fue criticada severamente.

Es por ello que la posible llegada del ex portero de River Plate a Universitario de Deportes es muy resistida por parte de los hinchas merengues, quienes no olvidan aquella ofensa realizada en el 2014. En esta misma línea se manifestó Óscar del Portal, periodista de 'Fútbol en América'.

"La diferencia puede estar en que los administradores de Universitario no necesariamente son hinchas de la U. Y al no ser hinchas, no tienen en la memoria ni en el corazón lo que hizo Comizzo. Los dirigentes actuales no son los que estuvieron en ese tiempo", indicó.

Según Del Portal, solo los hinchas de Universitario de Deportes podrán expresar la dolencia que sufrieron en el 2014 tras la renuncia intempestiva de Ángel Comizzo.

"Ellos (la actual administración temporal de Universitario de Deportes) no sienten lo que sintió el hincha o los que están vinculados a la U. Es más, te aseguro que muchos no sabían lo que había pasado y por eso también lo están trayendo. Ni siquiera han evaluado, cómo juega Comizzo ni que hace o a que apunta a jugar", agregó.