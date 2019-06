Jersson Vásquez: "Gracias a los que vinieron porque ellos no son hinchas del resultado" [VIDEO]

Universitario consiguió un victoria importante por la Liga 1 sobe UTC en un duelo disputado en el estadio Monumental. Sin embargo, el lateral Jersson Vásquez mandó un claro mensaje a los hinchas merengues para agradecerlo por acompañarlos siempre a pesar de los malos momentos que atravesaron.

“Agradezco a Dios por la victoria, a pesar del momento que pasamos. Gracias a la familia que nunca de abandona y los hinchas que vinieron, ellos no son hinchas del resultado, sino del equipo”, dijo Jersson Vásquez tras conseguir la victoria ante el equipo cajamarquino.

Sin embargo, el triunfo crema no solo fue dedicado a ellos, sino que también no se olvidó de Nicolás Córdova quien dejó el equipo por malos resultados. “Este triunfo se lo dedico al comando técnico que estuvo con nosotros, el de Nico (Córdova). Lastimosamente por un tema de resultados ya no sigue con nosotros”.

Sobre el partido, Jersson Vásquez dijo: “Ante un rival muy complicado como UTC se pudo hacer bien las cosas, con algunos errores por los nervios de no ganar desde hace varias fechas. En el tanto que anoté estuve convencido, una vez que arranqué, que podía terminar en gol'.

Universitario cerrará la fecha 17 del Apertura ante Real Garcilaso en condición de visitante. Este encucentro está programado para que se jugue el viernes a las 3:30 p.m. en el Inca Garcilaso de la Vega.