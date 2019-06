Universitario: Jean Ferrari y la dura crítica a Ángel David Comizzo

La llegada de Ángel Comizzo aún no ha sido oficializada por la dirigencia de Universitario de Deportes, sin embargo, el argentino continúa despertando anticuerpos. En esta ocasión, fue el ex directivo de la Universidad César Vallejo, Jean Ferrari, quien arremetió contra el estratega.

Corría el año 2016 y la temporada de los 'Poetas' no era buena. Es entonces que Ferrari, recordó el título que le entregó Ángel Comizzo a Universitario en la temporada 2013. A pesar de su mala salida del elenco crema, el DT argentino había dejado una buena impresión entorno al juego desplegado por los estudiantiles.

Fue justamente el ex mediocampista de Universitario de Deportes, quien avaló la llegada del 'Indio' a Trujillo: no cumplió las expectativas, descendió al equipo de la UCV a Segunda División y ello decantó en la renuncia de Ferrari ante la directiva.

"No tengo buenos recuerdos de él como entrenador. En la Vallejo lo llevamos para que pueda seguir avanzando el proyecto deportivo, lamentablemente no cumplió las expectativas y tanto fue así que yo tuve que dar un paso al costado porque lamentablemente no estuvo al nivel de lo que se esperaba. No puedo dar buenas referencias de él, ha sido una muy mala experiencia haberlo tenido como entrenador del primer equipo", indicó a Fútbol Peruano.

"En general, después de lo que se vio en su primera etapa en Universitario de Deportes y luego lo que reafirmó en la Vallejo, evidentemente no tengo buenas referencias acerca de él", agregó.

Ferrari considera que tras haber visualizado y presenciado ambas experiencias (en Universitario y Universidad César Vallejo), no lo tendría como opción para que asuma el buzo crema.

"Yo no lo tendría considerado para que llegue al equipo más importante del Perú. Para mi no sería una alternativa. Por la forma en cómo se fue, no creo que la hinchada este contenta habiendo tenido inicialmente una buena etapa y para luego abandonar el club, no creo que haya aceptación por parte de la hinchada", detalló.

Finalmente, indicó que siempre está pendiente de la U. "Yo soy de la 'U', y siempre voy a serlo, siempre le tendré las puertas abiertas incluso hasta de manera gratuita porque a mi la 'U' me dio todo y siempre voy a tener un espacio para retribuirle lo que me dio", concluyó.