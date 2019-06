El último mensaje de Ángel David Comizzo tras dejar Universitario de Deportes en 2014 [VIDEO]

Ángel Comizzo, hasta el momento, es el último técnico en ser campeón con Universitario de Deportes. El 'Indio' llegó a la U en el 2013 y, medio de adversidades, logró la estrella n° 26 para la institución merengue, sin embargo, lo que hizo con una mano terminó borrándola con la otra.

El entrenador argentino dejó a la U en marzo de 2014 en medio problemas y crisis institucional. Incluso, el administrador temporal de aquel entonces, Ayar López Cano, denunció "abandono laboral" por parte de Comizzo quien no se apareció en las prácticas matutinas.

Tras su fortuita salida, Comizzo dio las últimas declaraciones acerca de Universitario de Deportes. En un video de la época, recogido del programa Buenos Días Perú, el 'Indio' explica las razones de su abrupta salida del Monumental de Ate.

"Yo no soy de las personas que les gusta exponerse ante los medios. No soy de hablar, no he hablado con nadie. Lo que se ha logrado con los jóvenes del equipo ha sido realmente impresionante. La gente del club que más contacto ha tenido conmigo durante todo este tiempo ha sido Jorge (Vidal). Ha sido un tipo que se ha comportado de una manera excelente, que esto está prácticamente decidido, aún antes de Melgar y simplemente desearles lo mejor", indicó Comizzo.

"Dios quiera que estos jóvenes, quizás ahora, puedan estar más tranquilos y que Dios quiera los ayude e ilumine para que les de otro título más. Agradecimiento eterno hacia la hinchada que me ha tratado muy bien. Esto es fútbol y así es la vida", agregó.

Finalmente, después de más de cinco años, Comizzo está muy cerca de tener una segunda oportunidad en Universitario de Deportes: algunos hinchas avalan su llegada, mientras que otros la rechazan. Solo el tiempo podrá las cosas en su sitio. Veremos.