¡Está de regreso! Pablo Bengoechea arrancó los entrenamientos con Alianza Lima [FOTOS]

Pablo Bengoechea, el nuevo técnico de Alianza Lima, inició con los entrenamientos del cuadro blanquiazul en Esther Grande de Bentín, ello de cara al encuentro con Unión Comercio este viernes por la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar.

Bengoechea fue presentado como nuevo técnico del conjunto de La Victoria el último lunes en una ceremonia más que emotiva, en donde el profesor posó con la camiseta blanquiazul que portaba su nombre. El contrato del uruguayo se hizo luego de la abrupta salida de Miguel Ángel Russo.

Por su parte, Alianza Lima dio a conocer las primeras imágenes del entrenamiento de Pablo Bengoechea como entrenador oficial. En las instantáneas se logra ver a varios de los futbolistas del cuadro blanquiazul al mando del profesor, entre ellos Rinaldo Cruzado y Wilder Cartagena.

Por otro lado, hace algunos días el técnico ya había manifestado la alegría que sentía al volver a Alianza Lima, esto en conferencia de prensa. "Es muy lindo que se acordaran de mí para este momento nuevamente, me siento muy contento e ilusionado con hacer un buen trabajo de acá a diciembre. He visto prácticamente todos los partidos de Alianza Lima, pero no creo que deba dar un comentario de lo ocurrido".

Finalmente, Bengoechea opinó sobre las circunstancias en las que llega al club: "Todavía tenemos un cupo de extranjero libre y vamos a ver si fichamos a alguien después de algunos entrenamientos. Creo que hay un buen plantel, estoy convencido de que podemos estar en la final del campeonato y en ese aspecto tenemos tranquilidad. Es una plantilla muy bien armada, estoy muy satisfecho con lo que hay".