Ángel Comizzo sobre su regreso a Universitario: “Los hinchas me han perdonado” [VIDEO]

En Universitario se han presentado varios cambios ante los problemas recientes en lo futbolístico. Ante el bajo rendimiento del equipo en la presente temporada, el entrenador chileno fue separado del cargo de director técnico y la semana pasada se anunció oficialmente el regreso de Ángel David Comizzo. El nuevo entrenador se confesó antes de dirigir su primer partido oficial.

A través de una entrevista especial para ESPN FC de Perú, la nueva cabeza de Universitario habló de todo, realizando algunas confesiones. En primera instancia, Ángel Comizzo fue consultado sobre su repentina salida en marzo del 2014, luego de haber conseguido el título nacional la temporada anterior. explicando que sería algo que no volvería a hacer.

“Imposible saber cómo sería mi carrera si me hubiera quedado en Universitario”, explicó el entrenador argentino. De la misma, aquella polémica salida que le hizo ganar una infinidad de críticas fue lamentada y Ángel Comizzo dejó en claro que velará para que no se repita la circunstancias. “Ojalá no vuelva nunca más a suceder”, sentenció.

De la misma forma, a pesar de que su llegada no fue muy aplaudida, considera que el tiempo pasó y las heridas ya han sido curadas casi en su totalidad. “A veces uno se vuelve a reconciliar y en ocasiones esas reconciliaciones son para siempre. ¿Si fue una infidelidad lo de Universitario? Ya me han perdonado antes”, añadió en nuevo entrenador del club crema.

Y en cuanto a lo que espera de su relación con la gran cantidad de hinchada de Universitario, Ángel David Comizzo fue claro ante esta situación. “Siento que el hincha de la ‘U’ me ha perdonado... O seguro hay algunos que están todavía doloridos, pero en el futuro me van a perdonar”, explicó el DT. Conseguir una nueva estrella es el gran objetivo para lograrlo.

“Me he sentido muy bien en Lima. Hasta ahora nadie me ha reclamado, y si alguien lo hace con educación, uno tiene que saber aceptarlo”, resaltó respecto al tema. Finalmente, de cara al torneo Clausura de la Liga 1, en el que buscará meterse a la gran final por el título nacional, señaló que todavía no ha pedido refuerzos a la directiva de Universitario.