Irven Ávila cada vez más cerca de volver a Perú: “Esta semana ya debería tener nuevo equipo”

El mercado de pases de la Liga 1 comienza el jueves de esta semana y los equipos están preparando la billetera para dar el golpe. En tierra mexicanas la noticia de que Lobos Buap fue desafiliado de la Primera División cayó a pelo porque este hecho significa que algunos jugadores como Irven Ávila o Alejandro Duarte han quedado libres.

Y es que desde que desde que Ángel Comizzo tomó las riendas del club Universitario ha dejado entrever que uno de sus deseos para reforzar a su plantel es el del popular ‘Cholito’. Justamente el delantero de Monarcas Morelia ofreció una entrevista a RPP y reveló que un equipo del Perú se ha puesto en contacto con él.

Sin embargo, Ávila no quiso decir el nombre del club, pero indicó que es ya se ha puesto la camiseta anteriomente. Además, afirmó que su prioridad es continuar en el extranjero.

“Me llamaron clubes de Perú, pero prefiero no dar nombres. Me llamaron de un club donde ya jugué. Esta semana ya debería tener nuevo equipo. No quiero volver a la inactividad. Por eso veré si tendré continuidad o no en el equipo que elija”, manifestó el goleador nacional.

“Hablé con mi agente para que escuche alternativas tanto de afuera como de Perú. Hoy o mañana veremos opciones. Mi intención es quedarme en México, pero obvio que debo escuchar alternativas de Perú”, agregó.

“Es correcto que Lobos vendió la categoría, pero todavía tengo que hablar con algún directivo del club para ver si quedo como jugador libre, muchos me dicen que sí”, sostuvo.

“Lobos solo tenía cuatro jugadores propios, Alejandro Duarte y yo somos dos. No hablé con mi representante pero sí con un abogado que sabe de fútbol y me dijo que dado que Lobos no tiene participación en fútbol, yo quedo como despedido y pasaría a ser jugadores libre”, señaló Ávila.

