Miguel Ángel fue a los entrenamientos de Cerro Porteño con indumentaria... ¿de Alianza Lima? [FOTO]

La salida de Miguel Ángel Russo de la dirección técnica de Alianza Lima no fue la mejor, pues generó una gran expectativa que no se vio reflejada en los resultados, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. No obstante, rápidamente encontró una nueva posibilidad de trabajo.

El Cerro Porteño de Paraguay le abrió las puertas al experimentado entrenador argentino, con la misión de pelear los dos frentes en lo que restan de la temporada (local e internacional). Miguel Ángel Russo se puso el buzo del club de inmediato, pero no pudo evitar una curiosa comparación.

Alianza Lima y Cerro Porteño comparten la marca deportiva que los viste, por lo que es común ver ciertos parecidos en la indumentaria de ambos clubes. No obstante, no se trata necesariamente de la camiseta principal, sino de la ropa de entrenamiento que utilizan.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el club 'Azulgrana' compartió una postal con su entrenador Miguel Ángel Russo como el gran protagonista, quien posó con una gran sonrisa en el rostro. Algunos seguidores del fútbol peruano vieron la fotografía y no dudaron en hacer una comparación con Alianza Lima.

El diseño de la camiseta que utilizó el profesor tenía un azul de baja intensidad, acompañada con un celeste claro, todos en forma de rayos. La misma camiseta ya se había visto durante su anterior etapa en Alianza Lima, surgiendo una foto comparativa de los dos momentos con la indumentaria Nike.

Sin duda, esta es una muestra más, que ya ha sido criticada, de las pocas variaciones entre las camisetas que presenta la marca deportiva para los distintos clubes a los que auspicia. En redes sociales, la similitud de Miguel Ángel Russo dirigiendo a Alianza Lima y Cerro Porteño se hizo viral.