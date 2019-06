Vicepresidente de ADFP lanza advertencia a FPF sobre Copa Bicentenario

La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) está en conflicto con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la Copa Bicentenario se encuentra en suspenso. Ahora bien, ¿por qué podría no jugarse el segundo torneo del año si es la federación la que se encarga de los campeonatos de Primera y Segunda División? Te lo contamos.

Sucede que pese a que la ADFP ya no es la encargada de organizar los torneos del fútbol peruano, si llegó a un acuerdo con la FPF para que se creen comisiones de fiscalización y así evitar los experimentos para el presente año al no tener "experiencia en organización de torneos".

Sin embargo, todo lo hablado se lo llevó el viento y desde la FPF toman las decisiones sin consultar, según aseguró Tito Ordoñez, vicepresidente de la ADFP, en una entrevista con Radio Ovación.

"Creamos comisiones conjuntamente con la FPF, pero esas comisiones nunca funcionaron ni se implementaron. La FPF toma decisiones no consultadas y somos los clubes los que tenemos problemas", afirmó el exdirectivo de Alianza Lima.

En esa misma línea, Ordoñez explicó el contrato que tiene con la televisora oficial del fútbol peruano para cubrir los viajes de los clubes profesionales. "Tenemos un contrato con el consorcio Gol Perú. Ese dinero del contrato entra íntegramente a los viajes de todos los clubes. Ese fondo de dinero es manejado de acuerdo a las bases del torneo", indicó.

"Aparte de eso, ya que el contrato con el consorcio no cubre todos los pasajes, los clubes hacen un bono de contribución de dos soles por cada espectador, con un mínimo de 2500 personas. Es decir, los clubes tienen que pagar mínimo 5 mil soles cuando son locales. Así son subvencionados los equipos con menos espectadores. Es un fondo solidario para que el torneo no tenga complicaciones con los viajes", abundó.

"El acuerdo con el consorcio fue que nos dieran el dinero directamente pero la FPF quería que el dinero pase por ellos y luego ellos hacer una distribución a su manera. En el Apertura dijimos que estábamos en desacuerdo y el señor Agustín Lozano dijo que el dinero iba a ser entregado íntegramente a la ADFP", añadió.

"Ese contrato la FPF lo ha ido dilatando, no se ha firmado y nosotros los clubes estamos pagando los pasajes y la ADFP no debe pagar los pasajes. Cuando el consorcio vio que la FPF no tenía las cosas claras, no firmó contrato y empezó a exigir que el dinero pase directo a la ADFP porque la FPF es un ente quebrado", sentenció.

Ahora bien, Tito Ordoñez dejó sentada la posición de la ADFP y los clubes profesionales. "Mientras que la FPF no cumpla con esos acuerdos de enero, los clubes no iniciarán la Copa Bicentenario", puntualizó.

EL DATO:

El inicio de la Copa Bicentenario está pactado para el próximo viernes 21 de junio con el Cienciano-Real Garcilaso en el Cusco.