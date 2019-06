Conoce los antecedentes de Diego Osella, flamante entrenador de FBC Melgar [VIDEO]

FBC Melgar inicia un nuevo camino de cara a lo que resta en la presente temporada. La abrupta eliminación del cuadro 'rojinegro' en la Copa Sudamericana generó la sorpresiva salida de Jorge Pautasso, quien venía haciendo una buena labor.

A pesar que los dirigentes 'arequipeños' trataron de convencer al ex asistente de Gerardo Martino de que continúe al mando de FBC Melgar, esto no pudo ocurrir debido a que la decisión del rosarino ya estaba tomada.

En este panorama, los directivos volvieron a manejar y buscar perfiles de cara a lo que resta en el año y llegaron a la conclusión de que Diego Osella es el indicado para dirigir las riendas del equipo del 'Misti': su principal misión es campeonar en el Torneo Clausura 2019 y llegar a los play-off de fin de año.

¿Quién es Diego Osella, nuevo entrenador de FBC Melgar?

Diego Osella - de 48 años - se estrenó como entrenador en el año 2006, cuando dirigió al club 'La Emilia', equipo de la cuarta división de Argentina. Posteriormente asumió las riendas de San Luis de Quillota (Segunda División de Chile), Tiro Federal (Torneo Federal), Everton (Chile) entre otros equipos como Newell's Old Boys y Belgrano.

Justamente, en esta última travesía, Osella no la pasó nada bien: descendió con el cuadro argentino a la Segunda División. "Me ha tocado empatar en ocho partidos, no es algo normal. A nosotros no ganar en Tucumán nos afectó mucho. En ese momento teníamos una sensación de '¡Qué más tenemos que hacer!'", indicó tras perder la categoría.

No obstante, no es el único descenso que posee Osella. En el año 2014, el estratega argentino no pudo salvar de la baja a Colón de Santa Fe, a pesar de la excelente campaña que realizó. Conformó un gran equipo de jóvenes jugadores, quienes desplegaron un gran juego, pero no alcanzó para librarse del fantasma de la B.

Pretende el vértigo en sus equipos por las bandas con una salida rápida desde la zaga central, sin embargo, no teme a apertura brusca del juego, dependiendo de que situación afronte. Diego Osella empieza a escribir su nuevo en el Perú. Veremos.

Diego Osella será presentado este martes al mediodía, según la información vertida por el club a través de su cuenta de Twitter.