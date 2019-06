Fernando Pacheco se recuperó de lesión y podría ser titular ante el Atlético Grau

Superada una contractura en el muslo posterior derecho, el atacante Fernando Pacheco entrena con total normalidad en el campo de La Florida y se perfila para debutar en la Copa Bicentenario en la segunda fecha cuando Sporting Cristal visite al Atlético Grau.

Como se recuerda, en la primera fecha de este campeonato ante Alianza Atlético en Sullana, el delantero Sub 20 no fue convocado tras lesionarse en una práctica, por lo que su lugar en el once inicialista fue ocupado por Martín Távara, quien volvería al banco. Ya recuperado, Pacheco celebra por partida doble, pues ayer festejó la llegada de sus 20 años.

Pacheco fue habitual titular para Claudio Vivas en el pasado torneo apertura.

Otro que dejó en el pasado su lesión (contractura de glúteo derecho) es Carlos Lobatón. Claudio Vivas también lo tomará en cuenta, dejando en claro que en la Copa Bicentenario no se guardará nada.

La idea es asegurar su clasificación a la siguiente ronda lo más pronto posible y tentar la chance de quedarse con el cupo a la Sudamericana del próximo año, que se le entrega al campeón.

De otro lado, el volante juvenil José Inga, en busca de mayor continuidad, decidió irse a préstamo a las filas del Ayacucho FC por lo que resta de la temporada.