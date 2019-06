Cienciano vs Cantolao EN VIVO: por la fecha 2 de la Copa Bicentenario.

Cienciano vs Cantolao EN VIVO ONLINE se ven las caras este sábado 29 de junio por la fecha 2 de la Copa Bicentenario vía Movistar Deportes desde las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Callao. Además, podrás seguir lo mejor del partido con las incidencias y goles a través del minuto a minuto por Líbero.pe.

Cienciano vs Cantolao EN VIVO ONLINE | La Copa Bicentenario no se detiene y este sábado continua la segunda fecha con uno de los cuatro duelos que se jugarán. En el estadio Miguel Grau del Callao, los cusqueños buscarán sumar su primera victoria del torneo.

Te mostramos las fotos del entrenamiento de hoy previo a nuestro viaje a Lima para enfrentar a la Academia Cantolao.

El grupo esta unido y con la confianza de sacar un buen resultado.

.

.

.#VamosCienciano#SisePuede#ElÚltimoAño pic.twitter.com/ISNWHt62C6 — Club Cienciano (@Club_Cienciano) June 28, 2019

En su debut, comenzaron ganando su encuentro ante Real Garcilaso, pero no lograron mantener el resultado. Prácticamente en la última jugada, los celestes lograron darle vuelta a la historia para dejarle con las manos vacías a Cienciano.

Es por eso que el cuadro imperial buscará dejar atrás aquel partido y salir con todo por la victoria en el campo de juego del Callao. Para ello, el DT Marcelo Grioni pondrá a lo mejor de su plantel.

Por el lado del Cantolao, el 'Delfín' llega con la moral al tope para este duelo. En su debut, venció 2-1 en un reñido partido al Cultural San Rosa. A pesar de jugar en Andahuaylas, los amarillos contaron con el aporte goleador de Diego Ramírez y Gianfranco Labarthe para ponerse como líder del Grupo G de la Copa Bicentenario.

El DT Jorge Araujo espera sumar su segundo triunfo para comenzar a asegurar el pase a la siguienta etapa de este torneo en donde el campeón clasificará a la Copa Sudamericana 2020.

Cabe mencionar que los partidos del día sábado por la fecha 2 comenzaron con los duelos entre Pirata FC vs Juan Aurich, Sport Victoria vs Binacional y César Vallejo vs Alianza Atlético de Sullana.

Con goles de Diego Ramírez y Gianfranco Labarthe, logramos los tres puntos en el debut.💪#CantolaoFuerza💛#CopaBicentenario pic.twitter.com/x5TFCZbWT0 — Academia Cantolao (@ACantolao) June 26, 2019

Cienciano vs Cantolao | Canalas de transmisión

Movistar Deportes



¿Cuándo juega Cienciano vs Cantolao EN VIVO por la fecha 2 de la Copa Bicentenario 2019?

El partido entre Cienciano vs Cantolao por la jornada 2 de Copa Bicentenario 2019 está programado para disputarse el sábado 29 junio a las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Miguel Grau. Líbero.pe te traerá EN VIVO con todas las incidencias.