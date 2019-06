Alianza Lima vs Melgar EN VIVO por la segunda fecha Copa Bicentenario 2019

Sigue EN VIVO ONLINE EN DIRECTO el Alianza Lima vs FBC Melgar por la fecha 2 del Grupo H de la Copa Bicentenario 2019. La Transmisión estará a cargo de Gol Perú y también puedes seguir las incidencias a través de Libero.pe.

Para enfrentar a FBC Melgar, Pablo Bengoechea no podrá contar con el atacante charrúa Mauricio Affonso quien se despidió de sus compañeros y partirá al club Mamelodi Sundowns de Sudáfrica tras firmar por las próximas dos temporadas y con opción a una más.

Pero, la ausencia de Affonso no será la única en tienda blaquirazul, sino que otro de sus titulares indiscutibles no estará. Se trata de Kevin Quevedo quien no fue convocado en la lista de Bengoechea. Sin embargo, este partido será una nueva oportunidad para Adrián Ugarriza quien arrancará de titular.

En el mediocampo, el Profesor mandará y líneas más adelante estará el habilidoso Joazhiño Arroé quien será el encargado de llevar el desequilibrio y la conducción en los últimos metros de la cancha. Además, José Manzaneda también se mantendrá en el once titular.

Sobre este encuentro, la novedad es que será a puertas cerradas debido a que la PNP no otorgó las garantías correspondientes por motivos de otras actividades que se realizarán esta tarde en el Callao.

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO | alineaciones posibles

Alianza Lima: Espinoza , Rosell, Riojas, Beltrán, Cuba, Cartagena, Cruzado, Arroé, Rodríguez, Manzaneda, Ugarriza

DT: Bengoechea

Melgar: Campos, Villalba, Narváez, Carmona, Tandazo, Arias, Hinostroza, Mifflin, Vidales, Gómez, Cuesta

DT: D. Osella

Estadio: Miguel Grau, Callao

TV: Gol Perú

Hora: 5:45 p.m.

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO | horarios del mundo para VER la Copa Bicentenario 2019

México - 5:45 p.m.

Ecuador - 5:45 p.m.

Perú - 5:45 p.m.

Colombia - 5:45 p.m.

Venezuela: 6:45 p.m.

Bolivia - 6:45 p.m.

Chile - 6:45 p.m.

Paraguay - 6:45 p.m.

Argentina - 7:45 p.m.

Uruguay - 7:45 p.m.

España - 12:45 a.m. (lunes 1 de julio)