Fútbol Peruano: Detalles del conflicto entre Kevin Quevedo y Alianza Lima

Lunes 9 de enero de 2017. Alianza Lima empezaba un nuevo proceso al mando de Pablo Bengoechea, luego de una catastrófica campaña en el 2016. El club íntimo pasaba por uno de sus peores momentos a nivel institucional y deportivo: cumplía 10 años sin poder alcanzar el título nacional.

El dinero era lo que más escaseaba en tienda íntima en esos momentos y fue entonces que el 'Profesor', que había sido asistente técnico de Sergio Markarián en la selección peruana durante el proceso eliminatorio rumbo a Brasil 2014, había monitoreado a ciertos jugadores en el plano local.

Uno de ellos era el joven y desconocido Kevin Quevedo, quien a sus 19 años disputó el Sudamericano Sub-20 de Ecuador, combinado 'Bicolor' que era dirigido por el entrenador argentino Fernando Nogara. A pesar de solo ser una alternativa para el estratega 'che', Bengoechea identificó el potencial del referido elemento y decidió recomendar su fichaje.

Las pocas oportunidades en Universitario de Deportes - club donde debutó profesionalmente en el 2016 de la mano de Roberto Chale - también facilitaron su arribo a tienda íntima, además, ya era de conocimiento que Quevedo es hincha de la 'blanquiazul'.

Quevedo no solo ayudó a que Alianza Lima supere sin problemas la Bolsa de Minutos - junto a Aldair Fuentes - en el 2017, sus goles sirvieron para que el club íntimo acabe con la sequía de títulos y toque la gloria una vez más: se convirtió en el niño mimado de La Victoria.

Pero como toda historia tiene su final, en Alianza Lima sabían perfectamente que las buenas actuaciones de Kevin Quevedo despertarían algún interés a nivel internacional, como también local. Fue entonces, que en el presente año, decidieron iniciar las conversaciones para alargar su estadía en Matute y así obtener la rentabilidad que permita el crecimiento del club. No obstante, parece que el amor terminó.

Según el informe de Ovación, César Torres y Gustavo Zevallos, directivos de Alianza Lima, sostuvieron reiteradas reuniones con los representantes de Kevin Quevedo, sin embargo, la relación coordial que se mantenía terminó por quebarse debido a las altas pretensiones que exige el padre del jugador, Willy Quevedo.

¿Cuáles son las pretensiones que entrampan las negociaciones entre Alianza Lima y Kevin Quevedo? El referido portal indica que el padre de Kevin Quevedo solicita el pago de 300 mil dólares anuales, el 70% del pase para una futura venta y un departamento.

Estos tres puntos generó la indignación total en la directiva de Alianza Lima tomando en cuenta que fue el propio Pablo Bengoechea y Gustavo Zevallos quienes apostaron por Kevin Quevedo: club hizo un gran esfuerzo para lograr su contratación (Universitario de Deportes y Sporting Cristal también lo pretendían).

Tito Chumpitaz, formador de Kevin Quevedo, se manifestó al respecto y arremetió con todo contra el padre de Kevin Quevedo. "La mala influencia del padre es total. No tengo ninguna duda que lo ha convencido para no renovar como lo convenció también de alejarse de nosotros. El padre y los directivos del club se reúnen desde el año pasado y ¿por qué no hay acuerdo aún?. Mi recomendación para los directivos es que no le crean nada", indicó Chumpitaz.

"Yo creo que ya tiene algo en el extranjero y está ganando tiempo para no reconocerle nada ni a Alianza Lima ni a nosotros como formadores. Sé que le está pidiendo un montón de dinero a la gente de Alianza por su renovación", agregó.

Finalmente, agregó que "me cuesta creer que Kevin sea un mal agradecido. Lo conozco desde los 13 años y él no es así. Lamentablemente su padre lo influencia. De él si puedo decir que es un desleal y un mal agradecido. Como puede ser que después de tantos años de esfuerzo, dedicación y de darle la oportunidad de mostrarse, un padre le sugiera a su hijo tomar esa decisión. Los padres tenemos que darle valores a nuestros hijos, no lo contrario. Su hijo ha llegado a la Sub 23 gracias a que Alianza Lima lo muestra y ¿así les va a pagar?", concluyó.