Pablo Bengochea tiene esta duda en la delantera para el partido ante Sport Boys

Alianza Lima hará su debut en el Torneo Clausura de la Liga 1 frente al Sport Boys este domingo a las 4:00 de la tarde en el Estadio Miguel Grau del Callao y aún no se sabe a ciencia cierta quién sera el '9' del conjunto 'blaquiazul' asi lo hizo saber su entrenador, Pablo Bengochea.

Tras la salida de Mauricio Affonso de Alianza Lima, Adrian Balboa su flamante reemplazo al parecer no podrá debutar ante los 'rosados', ya que en la victoria siguen esperando concretar todos los papeles para que pueda ocupar arrancar el domingo.

“Aún no llega el transfer de Adrián Balboa. Esperamos tener novedades en las próximas horas y definir” fueron las palabras del técnico del conjunto aliancista, que de no tener confirmado al 100% al ex jugador de Deportes Antofagasta. arrancaría con Adrán Ugarriza en su posición.

El jugador de origen uruguayo aseguró que viene a anotar la mayor cantidad de goles y que a diferencia de Affonso que es un nueve de área, él destaca por tener más movilidad y buscar más espacio en el campo de juego.

Bengochea también expresó su preocupación por la falta de algunos refuerzos para el Clausura, ya que este viernes 12 de julio se cierra el libro de pases y de no concretar las negociaciones que tienen en mesa, se quedarían sin los dos delanteros que pretenden incorporar para esta campaña.

Beto Da Silva y Féderico Rodríguez serian los otros dos atacante que suenan con mucha fuerza para arribar al club de la victoria, de igual manera la directiva 'blanquiazul' tendrá la opción de ponerse a negociar con ellos de manera extemporánea una vez cerrado el mercado de pases, por un periodo de 15 días.