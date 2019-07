Henry Vaca y sus primeras palabras como nuevo jugador de Universitario [VIDEO]

Universitario de Deportes dio a conocer sus dos últimos fichajes para el Torneo Clausura 2019, ya que hoy viernes 12 de julio se cerró en mercado de pases en el Perú. Uno de las sorpresas fue Henry Vaca, el apodado ‘Messi boliviano’, que es una de las sensaciones del fútbol de dicho país.

El ahora excentrocampista del The Strongest es uno de los “diamantes” del fútbol ‘altiplánico’ y será su segunda experiencia en el extranjero porque jugó por el O'Higgins de Chile. Vaca, de 21 años, fue captado por medios locales y primer expresó su alegría por su nueva aventura en la Liga 1 y reveló que arribará a territorio nacional la próxima semana.

Y es que el joven volante no pudo ocultar su felicidad por ser el nuevo refuerzo del cuadro 'crema', que anunció a Christian Ramos como refuerzo de la 'U. "Contento por esta nueva oportunidad. Voy con mucha ilusión a mi nuevo club", sostuvo al noticiero Deporte Total de Bolivia.

HENRY VACA SOBRE UNIVERSITARIO

"Voy por un año a préstamo con opción a compra y espero que las cosas me vayan muy bien. El lunes viajo a Perú. La verdad que son pocas oportunidades que les dan a los bolivianos; así que hay que aprovecharlas ", dio a conocer el mediocampista al programa deportivo.

“Universitario es un club grande, muy ordenado... como estoy acostumbrado. Hay que ganarse los minutos, he venido a demostrar que estoy listo y preparado para jugar afuera y en cualquier parte del mundo”, agregó.

MENSAJE A THE STRONGEST

"Es triste marcharse de un club que uno quiere mucho (sobre The Strongest). Creo que me voy por la puerta grande y ojalá que cuando se de la oportunidad de volver me reciban como lo hicieron el primer día. Me gustaría jugar como lo hice aquí”, finalizó Vaca.

PROGRAMA COMPLETO