Henry Vaca y su mensaje que ilusionará a más de un hincha de Universitario [FOTO]

Universitario no quiere redondear otra temporada negativa y es por ello que decidió fichar al boliviano Henry Vaca, quien llegará cedido por parte de The Strongest para defender la camiseta merengue en el Torneo Clausura con la esperanza de levantar el título nacional a fin de año.

Apodado el "Messi boliviano", Vaca ha recibido buenas críticas en el país altiplánico y ahora último se manifestó en redes sociales antes de partir hacia Perú.

"Hoy toca hacer maletas para emprender un nuevo desafío en mi carrera. Estoy feliz por esta oportunidad que se ha presentado de poder demostrar mi capacidad en otro país", fueron las primeras líneas que escribió el nuevo jugador de Universitario en Instagram.

Henry Vaca agregó lo siguiente: "No quiero irme sin antes agradecer a toda la familia atigrada que me hizo sentir como en casa desde que llegué, han sido semestres de mucho aprendizaje para mi y por eso estoy más que agradecido con mis compañeros, con el cuerpo técnico y dirigentes que me acompañaron".

Finalmente el volante expresó que "en algún momento volverá a vestir esta camiseta y se marcha con llevándose los mejores recuerdos del The Strongest".

Vaca fue oficializado el último viernes como nuevo futbolista de Universitario y llega por un año con opción de compra en caso haga una gran campaña con los merengues.

De esta forma, el altiplánico tendrá su segundo oportunidad en el extranjero. En el año 2016 jugó en el O'Higgins de Chile.