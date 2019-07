¡Vida secreta! Henry Vacas y su oscuro pasado con el The Strongest [VIDEO]

Henry Vaca arribó este lunes en horas de la mañana a territorio peruano para firmar oficialmente su cesión a Universitario por un año con opción a compra. El extremo de 21 años viene de jugar en el The Strongest y confía en hacerse un nombre en el país.

Henry Vaca llegó a Lima para firmar por Universitario

Henry Vaca se animó a hablar con la prensa y declaró lo siguiente: "Vengo al equipo más grande del Perú, estoy muy contento y espero que la hinchada me apoye siempre".

Pero hay un hecho que podría pasarle factura a Universitario con respecto a Henry Vaca. El futbolista estuvo las últimas temporadas en uno de los clubes más grandes de Bolivia, el The Strongest, pero en el cuadro del 'Tigre' tuvo un altercado que lo llevó a ser "borrado".

El año pasado, cuando The Strongest estaba enfocado en el torneo local, Henry Vaca no apareció en la lista de convocados para el duelo ante Blooming sorprendiendo a hinchas y periodistas quienes sabían que el jugador no presentaba molestia alguna y estaba a disposición del comando técnico.

Henry Vaca y su indisciplina en The Strongest

Según informaron medios bolivianos, Henry Vaca tuvo un problema con un compañero aunque otros refirieron que sucedió un "incidente que se manejó de manera interna". Lo acontecido le costó al también volante no ser llamado por Bolivia para el duelo amistoso ante Curazao.

Fuentes allegadas a The Strongest señalan que si bien nadie duda de la calidad del futbolista y que tiene un gran futuro por delante, Vaca debe mejorar su disciplina ya que también tiene una vida nocturna activa.

Con las llegadas de Henry Vaca, Christian Ramos, Rafael Guarderas, Gerson Barreto y Carlos Olascuaga, Universitario dio por finalizado el tema de contrataciones para el Torneo Clausura y la Copa Bicentenario.