Alianza Lima vs Cristal [EN VIVO ] en Matute por al fecha 2 Torneo Clausura

El partido más esperado de la fecha 2 Se disputará este viernes en Matute cuando Alianza Lima vs Sporting Cristal se enfrenten EN VIVO ONLINE EN DIRECTO válido a la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2019. Sigue toda la programación de los partidos de hoy.

Para este encuentro que promete ser vibrante de principio a fin, ambos llegan de conseguir una gran victoria en la primera fecha. Por su lado Alianza Lima venció 2-1 de visita a Sport Boys, mientras que Sporting Cristal goleó 3-0 de local a la Cesar Vallejo.

El escenario de ahora será nuevamente Matute. Pero, el detalle sobre este encuentro, es que al frente de Alianza Lima estará Pablo Bengoechea, técnico que buscará cobrarse la revancha ante los celestes que ya saben lo que es ganar en el propio Alejandro Villanueva.

📋¡ATENCIÓN BLANQUIAZUL!

Ellos son los jugadores concentrados para enfrentar a @ClubSCristal en Matute por la segunda fecha del Torneo Clausura. ¡Con todo equipo!💪🏻#ArribaAlianza 💙 pic.twitter.com/sdg82FHKuV — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 18 de julio de 2019

Sin embargo, en tienda blanquiazul saben que esta es una nueva historia y está en sus manos escribir un nuevo capítulo. Sobre el equipo titular, Pablo Bengoechea ya tiene listo su oncena y todo hace indicar que su tridente ofensivo estará conformado por Felipe Rodríguez, Joazhiño Arroé, Adrián Balboa.

Mientras tanto, en tienda celeste solo tienen en mente un objetivo: ganar para seguir en lo más alto de la tabla. El equipo de Claudio Vivas sabe que ante Alianza Lima es un encuentro clave y ante un rival que intentará ganar el Clausura para clasificar a la final.

El once de Sporting Cristal estaría con sorpresas pues Claudio Vivas no podrá contar con el ‘Chorri’ Palacios quien viene sentido y no se piensa arriesgarlo porque a mitad de semana tiene un encuentro importante de visita por la Copa Sudamericana.

El que estaría haciendo su debut en la temporada es Christopher Olivares. Hace unos día llegó el transfer del delantero a la FPF procedente Portugal. Junto al hijo del 'Zancudo' estaría Fernando Pacheco y Cristian Ortiz.

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO | Alineaciones

Alianza Lima: Pedro Gallese, Rodrigo Cuba, Gonzalo Godoy, Carlos Beltrán, Antonhy Rosell, Rinaldo Cruzado, Aldair Fuentes, Ramírez, Felipe Rodríguez, Joazhiño Arroé, Adrián Balboa

Sporting Cristal: Patricio Álvarez, Edison Chávez, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Jair Céspedes, Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Cristian Ortiz, Fernando Pacheco, Christofer Gonzales, Christopher Olivares

Árbitro: Diego Haro

Estadio: Matute

Hora: 8:00 p.m.

Canal: Gol Perú