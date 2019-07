Joao Villamarín respondió a las amenazas de los hinchas de Universitario de Deportes [VIDEO]

Carlos A. Mannucci se alzó con su primera victoria en el Torneo Clausura 2019 ante UTC. Los dirigidos por Pablo Peirano superaron a los de Franco Navarro con anotaciones Joao Villamarín y José Carlos Fernández: Josue Estrada descontó para la visita.

Sin embargo, la alegría que embargó al cuadro 'carlista' (luego de haber cortado una negativa racha de 7 partidos sin ganar) terminó abruptamente luego de realizarse un incidente post-partido: Joao Villamarín fue amenazado por los hinchas de Universitario de Deportes.

Y es que el peculiar estilo para celebrar el primer tanto a favor de Carlos Mannucci, fue interpretado como burla por parte de los hinchas cremas: aducen que Joao Villamarín dibujó con sus dos manos una U invertida en afán de mofa.

Los aficionados de Universitario de Deportes recordaron que el futbolista de 27 años es hincha de Alianza Lima (se formó en las divisiones menores del club íntimo y se debutó en el 2012), no obstante, el jugador desmintió las aseveraciones a través de sus redes sociales.

"A ver. A todos los que están enviando saludos a mi madre y amenazas por interno, no sé lo tomen personal: mi hijo se llama Mateo y lo que hice fue una M y no una U volteada como están pensado. Saludos", escribió Villamarín en su cuenta oficial de Twitter.

