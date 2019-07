La indignación de Eddie Fleischman tras oír la comparación de Henry Vaca con Lionel Messi [VIDEO]

El debut de Henry Vaca con la camiseta de Universitario de Deportes despertó elogios en la prensa nacional, incluso llegando hasta el extremo de ser comparado con la figura del FC Barcelona y capitán de la selección argentina, Lionel Messi.

Y es que el juego del extremo boliviano, para algunos, es muy parecido al de la 'Pulga': rápido y pegada al pie. A ello hay que agregarle que el porte físico es muy parecido entre ambos: Vaca mide 1.67 cm, mientras que Messi llega al 1.70 cm.

Este hecho se le hizo saber al futbolista de 21 años a su salida del aeropuerto Jorge Chávez, luego de haber sido pieza fundamental en la victoria de Universitario de Deportes sobre Piratas FC, en calidad de visita, por la segunda jornada del Torneo Clausura.

"Partido difícil y contento por haber ganado. Sacamos la 'garra'. Es lo que representa a la U. En el poco tiempo que he llegado estoy aprendiendo y creciendo", indicó.

No obstante, seguida a esta respuesta, recibió el halago de que llegó al Perú con el cartel de Lionel Messi. "No, no. Por Dios. De Messi no", agregó Henry Vaca mostrándose algo incómodo por lo referido.

Este hecho generó la indignación de Eddie Fleischman, periodista de Fox Sports Radio Perú. Durante la entrevista realizada al futbolista de Universitario de Deportes, el mencionado medio de comunicación hacía un enlace en vivo y se le escuchó decir al 'Colorado': "Por Dios, nos vamos todos"; luego de haber oído la insólita comparación con Messi.