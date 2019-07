Ángel Comizzo renunciaría a Universitario de Deportes si se cambia de administración

Universitario de Deportes sufrirá drásticos cambios en su administración temporal. Y es que la Junta de Acreedores del cuadro crema determinó que la directiva de Carlos Moreno se retire del cargo para dar paso a otros nuevos gerentes.

Dentro del abanico de posibilidades se encuentran dos ex dirigentes que tuvieron a cargo las riendas del elenco estudiantil: Raúl y Humberto Leguía. Los referidos, quienes representan a la empresa Solución y Desarrollo, parten con favoritismo para ser los nuevos administradores.

¿Este cambio de 'timón' altera la permanencia de Ángel Comizzo al mando de Universitario de Deportes? No. La orden expresa de la Sunat, principal acreedor de Universitario de Deportes, es respetar el contrato con el entrenador argentino.

"Mañana (hoy) es la junta de Universitario. Sí, los Leguía volverían. Es lo más seguro. Salvo que ocurra algo en las próximas horas. Carrizales espera. Entren los Leguía o cualquier otra administración, la orden de Sunat es respetar el contrato de Ángel Comizzo", es la información alcanzada por nuestro periodista Gustavo Peralta.

Ángel Comizzo en Universitario de Deportes | 2019

Sin embargo, el 'Indio' patearía el tablero. ¿Cómo así? Sucede que con el casi ya hecho ingreso de Raúl y Humberto Leguía, Comizzo tendría que lidiar con uno de sus principales enemigos: Jose Luis Carranza. 'El Puma' recibiría un cargo dirigencial y eso no sería bien visto por el estratega 'che'.

Recordemos que ambos personajes tuvieron varios enfrentamientos tanto en el 2015 como en el presente año. "Ese señor se fue mal de la U, no ha respetado al club, no ha respetado a la hinchada y para mí no existe. Se fue como los cobardes, huyendo como las ratas y dejando las cosas en el aire", refirió el 'Puma' cuando se conoció la nominación y posterior contratación de Comizzo para mitad de 2019.

“No me sorprende de esta dirigencia el querer traer a Comizzo porque no son dirigentes, no tienen el respeto a una institución grande. Acá esta Roberto Chale, Franco Navarro y Juan Reynoso, sobre todo este último que es una persona leal y conoce el medio", disparó en aquel entonces contra la dirigencia de Carlos Moreno.

Los hermanos Leguía asumieron la conducción de Universitario de Deportes en el año 2015. En aquella temporada, hicieron efectiva la incorporación de Luis Fernando Suárez como entrenador, pero no tuvo éxito. Fueron reemplazados por la actual directiva de Carlos Moreno, con quienes han tenido varios enfrentamientos.

EL DATO

La reunión para definir el futuro de Universitario de Deportes está pactada para el mediodía de este lunes 22 de julio.