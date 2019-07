Alianza Lima no tuvo ningún contacto con el entrenador colombiano Hernán Torres

Una noticia llegada desde Colombia retumbó a los hinchas de Alianza Lima. Y es que desde tierras 'cafeteras' afirmaban que los directivos íntimos iniciaron las negociaciones con Hernán Torres, actual estratega de Atlético Bucaramanga.

El argumento se basaba en el cambio de administración que habrá en tienda íntima: la presencia de Renzo Ratto depende exclusivamente de la decisión de los nuevos acreedores de Alianza Lima, quienes se han auto denominado como 'Fondo Blanquiazul'.

Ante este panorama, Líbero pudo conocer que la información alcanzada es totalmente falsa: ningún directivo de Alianza Lima se contactó con el ex entrenador de FBC Melgar. Confían plenamente en la labor que viene ejerciendo Pablo Bengoechea.

Desde Alianza Lima niegan contacto con el entrenador colombiano Hernán Torres. @liberoperu — José Varela (@theatharis) 22 de julio de 2019

Y es que el 'Profesor' ha cosechado dos victorias consecutivas en el inicio del Torneo Clausura. A esto hay que agregarle que está siendo parte fundamental para recuperar el nivel de varios futbolistas, como es el caso específico de Aldair Fuentes.

Recordemos que Hernán Torres llegó a FBC Melgar el pasado 21 de mayo de 2018. La buena labor del entrenador colombiano condujo a los 'rojinegros' a conquistar el Torneo Clausura 2019 y a disputar la semifinales ante Alianza Lima.

No obstante, el estratega 'cafetero' tuvo un incidente que marcó, finalmente, su salida del cuadro arequipeño: tuvo una bronca con Jean Pierre Fuentes en la previa de la semifinal de vuelta. Este hecho no pasó desapercibido ya que el mediocampista fue separado del plantel. Finalmente, Alianza Lima se impondría en la tanda de penales. A los días, se anunció que Torres no seguiría en el cargo.