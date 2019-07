Pablo Bengoechea está firme en Alianza: no hay interés por Hernán Torres

La sonrisa que Pablo Bengoechea irradia por estos días responde al gran arranque de Alianza Lima en el Torneo Clausura. Nada ni nadie perturban su satisfacción. Las respuestas en el campo de sus jugadores lo dejaron más que satisfecho.



Todos los hinchas, incluso aquellos que lo criticaron por su estilo práctico, hoy están contentos. Pablo hizo igual que San Martín: perro, pericote y gato viven felices con el inicio triunfal del equipo y miran el futuro con ilusión.

La administración actual que dirige los destinos de la institución está conforme con la labor de Bengoechea. El grupo de socios que asumirá el control de Alianza Lima a mediados de agosto tiene la misma sensación.

Habla Pablo Bengoechea

Sobre el tema, Pablo Bengoechea se animó hablar y dejó en claro. "no me afecta (el supuesto contacto de próximas autoridades del club con otro DT). Sé mi trabajo y la responsabilidad que tengo. El día que no sea estaré agradecido. En el fútbol es normal que se vayan y vengan técnicos. No me molesta si hablan con otros", sostuvo.

Y mientras los resultados sigan acompañando, no perderá la confianza. Por ello, el club negó que haya conversado con el técnico colombiano Hernán Torres —como lo dijo un periodista colombiano— para entregarle el cargo en el 2020. Pablo tiene la mesa servida y nadie le jala el mantel.