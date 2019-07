Velarde y su insólita confesión cuando no tenía minutos en la 'U'

Brayan Velarde es un jugador que no solo se está haciendo un nombre en Universitario de Deportes, sino en el fútbol peruano. Pues, el defensor de 20 años atraviesa un momento de ensueño al mando de Ángel David Comizzo.

Si bien el zaguero es titular en la oncena de Comizzo, cabe precisar que no todo fue color de rosa. Es que Velarde tenía que trabajar mucho en los entrenamientos para ganarse un lugar, así lo desveló a las cámaras de 'Gol Perú'.

"Cuando no jugaba, solo pensaba en trabajar al máximo. Si trabajas bien, las cosas te van a salir bien", declaró Brayan Velarde a 'Gol Perú'.

Como se sabe, Velarde hace dupla con Nelinho Quina en la zaga 'merengue' y juntos son una muralla en la última línea.

De otro lado, Brayan Velarde habló sobre Jersson Vásquez y la importancia que tiene él en su crecimiento futbolístico.

"Es un gran compañero que me orienta. Siempre me dice que esté tranquilo en los partidos y me muestra su apoyo", disparó.

EL DATO:

Universitario suma 26 estrellas en la historia del fútbol peruano.