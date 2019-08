Kevin Sandoval se convertirá en una pieza fundamental para Claudio Vivas

Si bien en Sporting Cristal cayó como baldazo de agua fría la inesperada eliminación en la Sudamericana a manos de Zulia, existe una ligera tranquilidad de cara a lo que se viene pues Kevin Sandoval —tras su rendimiento del martes— confirmó que será una opción a tomar en cuenta para Claudio Vivas.

El jugador de solo 22 años entró al gramado de Matute faltando 20 minutos y le cambió la cara a los rimenses con dos goles que ilusionaron a toda la hinchada. Es más, el estratega celeste afirmó que quedó contento con lo mostrado por el zurdo y será muy tomado en cuenta para lo que resta de la Copa Bicentenario y el Torneo Clausura.

Como se recuerda, Sandoval estuvo a préstamo en Ayacucho FC y —antes del inicio del Torneo Clausura— claudio Vivas solicitó que se haga efectiva su cláusula de regreso para que potenciar su armado en la volante. Puede jugar como extremo o volante por la izquierda.

Kevin Sandoval marcó sus dos primeros goles en el primer equipo del sporting Cristal. No marcaba desde el 4/5/19 cuando Ayacucho venció por 1-0 a U. Comercio.

“El árbitro (Anderson Daronco) del partido ante Zulia deja mucho que desear. No debe dirigir nunca más y no me importa las consecuencias de la Conmebol”, comentó Claudio Vivas tras ser eliminado de la Copa Sudamericana.