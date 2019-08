Claudio Pizarro acaba con la ilusión de Alianza Lima de verlo vestido de blanquiazul

Claudio Pizarro se encuentra en Alemania realizando la pretemporada con Werder Bremen pues el peruano sabe que esta es su última temporada y buscará hacerlo por todo lo alto. Sin embargo, hace unos días, su padre deslizó la oportunidad de que 'El Bombardero de los Andes' vuelva al Perú para jugar por Alianza Lima, pero el delantero tiene otros planes.

De acuerdo a las propias declaraciones de Claudio Pizarro en una entrevista para el medio alemán, Weser Kusier, no tendría ningún sentido que se vaya a otra liga, en este caso la peruano, pues ya decidió que el final de su carrera será en el Werder Bremen.

"Dubai no... China u otras ligas similares, no me lo puedo imaginar. Creo que en Europa habrá terminado todo para mí. No creo que tenga sentido hacerlo fuera de Europa", dijo el histórico goleador peruano que e ha ganado la admiración de toda Alemania.

"Mi objetivo fundamental es terminar mi carrera en buen nivel. Preferiría no cometer el error de ir a un equipo al que no le pueda dar nada por tener problemas de lesiones. Me sentiría mal porque quizá tengan grandes expectativas con mi llegada y podría no terminar haciendo justicia", agregó Claudio Pizarro a la fuente mencionada.

Como se sabe, antes de que se cierre el mercado de pases en Perú, desde Alianza Lima confesaron que el retorno de 'Pizarrinha' estaba cerrado en un 90%, pero finalmente terminó renovando con Werder Bremen y luego confirmó que esta es su última temporada en el fútbol.

"La posibilidad que Claudio Pizarro se retire en Alianza Lima sigue abierta. Lo que dijo (sobre su última temporada en Bremen) fue para el fútbol alemán. El retiro es a nivel Alemania. Si él quiere seguir jugando, será en Alianza Lima. Siempre ha dicho que quiere jugar ahí. Creo que esa puerta aún está abierta. Es decisión de él si son 6 meses", dijo el padre del 'Bombardero' hace una semana atrás.