Alianza no dejará ir "Felucho" Rodríguez ante interés de la U de Chile

Alianza Lima tiene planes para "Felucho". En un momento bueno a nivel profesional porque entendía al revés y al derecho lo que Pablo Bengoechea, técnico de la Blanquiazul, quería de su fútbol y se constituía de esta forma en una pieza fundamental del equipo, el volante uruguayo Felipe Rodríguez entró en órbita de la U de Chile pero no dejará Matute.

Alianza Lima no dejará ir a uruguayo Felipe Rodríguez a la U de Chile

Felipe Rodríguez -según diversos medios chilenos- interesa al “Chuncho” porque su técnico, Alfredo Arias, lo dirigió cuando era timonel en Bolivar de La Paz y sabiendo lo que puede sumar lo necesita a su lado para que lo ayude a resurgir a la U de Chile que anda penúltimo y en zona de descenso.

“Felucho” firmó contrato con Alianza Lima en enero de este año convocado por Miguel Ángel Russo pero el argentino se marchó del club por resultados negativos y su cargo lo tomó Bengoechea a mediados de año.

En todo este tiempo jugó 15 partidos y anotó 5 goles. Juega en toda la volante y es valioso.

¿Se irá a Chile? No. LÍBERO se enteró que a Matute no llegó propuesta formal y de ser así no existe intención de soltarlo. Es intransferible. Es más, ya habría renovado hasta el 2020.