Egidio Arévalo Ríos denunció que directivo de Municipal le pidió dinero para dejarlo salir

Aunque ya no se encuentra en nuestro país desde hace tres meses, recién hoy se oficializó la salida de Egidio Arévalo Ríos de Municipal. A través de un comunicado, la dirigencia del club edil informó el "acuerdo para la rescisión de su contrato".

Ahora bien, Egidio Arévalo Ríos no se quedó callado tras el comunicado de Municipal y expresó su voz de molestia en redes sociales vía su cuenta de Twitter.

"Antes de hablar y decir cómo me desvinculé del club por qué los directivos no dicen le dicen la verdad a la gente que Borda pidió un dinero para poder dejarme salir del club lo cual ya se lo mandaron no los tapen más", respondió el volante uruguayo a un tuit de un medio web sobre la noticia de su salida de Municipal.

¿Quién es Borda? Precisamente Alberto, vicepresidente de Municipal, el que le habría pedido un dinero a Egidio Arévalo Ríos para que se haga efectiva la rescisión de su contrato.

Vale destacar que Egidio Arévalo Ríos dejó Municipal debido a la falta de pagos, pero la dirigencia del club edil emitió un comunicado en el que aseguraba que el jugador solicitó una licencia laboral "por motivos estrictamente personales".

Luego de dejar Municipal, Egidio Arévalo Ríos fichó por el Correcaminos UAT del Ascenso MX, club que tiene en su plantel a viejos conocidos del fútbol peruano como el marfileño Koffi Dakoi (San Martín) y el mexicano Omar Tejeda (Melgar).

Hasta el momento, la dirigencia de Municipal no emitido comentario alguno sobre las palabras de Egidio Arévalo Ríos, el refuerzo estrella de la temporada que apenas duró cinco meses en el club.

Los números de Arévalo Ríos en Municipal

El volante uruguayo llegó con 37 años a Municipal y se fue del club habiendo jugado 13 partidos (11 por la Liga 1 y 2 por la Copa Sudamericana). Su único gol le valió un triunfo agónico al club edil ante Ayacucho FC (2-1).