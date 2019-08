Kevin Quevedo dejará dinero a Alianza si en caso se marcha a Europa

En las últimas semanas, los cañones de luz le apuntaron a Kevin Quevedo porque todavía no renueva contrato con Alianza Lima y responsabilizaron a su padre de ser la persona que induce al futbolista a tomar malas decisiones.

Lo cierto es que, con 22 años de edad y una hermosa familia que es la razón de sus máximos sueños, Kevin Quevedo es dueño de sus propias decisiones y si aún no renueva hay razones concretas.

LÍBERO supo que Kevin Quevedo no renueva con el club porque no ha recibido aún la propuesta nueva y mejorada que al menos se aproxime a su solicitud. Si no sucede esto, él no avanzará.

Para tener el panorama más claro. Quevedo pidió $25 mil al mes y el %70 del pase ante una futura venta. Hoy se distribuye el pase de la siguiente manera: El %55 para Alianza Lima, el %45 para el grupo Chumpitaz, ¿Kevin Quevedo? el %15 de la totalidad.

Alianza para renovar ofrece contrato de tres años y aumento de mil dólares anuales sobre el sueldo. Esta figura al goleador actual del club no le convence. Pero no es desagradecido. Si es vendido pese a no tener compromiso, dejará plata por amor a Alianza Lima.