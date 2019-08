Sporting Cristal: Claudio Vivas lamentó retiro del fútbol de Paulo Gallardo

Era la pregunta inevitable: el adiós al fútbol de Paulo Gallardo. Claudio Vivas no rehuyó a las interrogantes de la prensa y explicó los pormenores de la decisión del juvenil de 18 años, que preponderó su religión a su carrera futbolística en Sporting Cristal.

"El me llamó un sábado por teléfono y me dijo que no podía entrenar domingo porque estaba comprometido con Dios. En base a lo charlado, yo puse a todos a trabajar: al psicólogo, a los gerentes y también a gente de la reserva. Incluso los compañeros le hicieron ver realidades de otros colegas que vivieron esta situación", afirmó Vivas en conferencia de prensa.

En esa misma línea, el DT de Sporting Cristal respetó la decisión de Paulo Gallardo, pero no negó que en el club rimense trataron que todas las formas que el joven futbolista cambiara de idea.

"Es algo muy personal que todos deben respetarlo. Lamentamos mucho que un joven con mucha capacidad tome esta decisión, a lo mejor es solo un tiempo y toma conciencia de que puede jugar los domingos y los lunes estar con Dios. Les aseguro que hicimos todo lo posible para convencerlo".

Vale destacar que Paulo Gallardo pertenece a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente conocidos como mormones, y la decisión de su retiro del fútbol pasa por cumplir una misión voluntaria desde los 18 años en dicha religión: predicar en el extranjero por un periodo de dos años.

"Es imposible que entiendan la razón por la cual tomé esta decisión, a menos que decidan buscar y aprender de Jesucristo, es un sentimiento inexplicable, sería como querer explicarle a alguien el aroma de algo cuando nunca lo ha probado, casi imposible", detalló Gallardo una vez que anunció su retiro del fútbol.

Los números de Paulo Gallardo en Sporting Cristal

Con apenas 18 años, Paulo Gallardo se ganó la confianza de Claudio Vivas y debutó esta temporada con la camiseta celeste: fue en la derrota por 2-0 ante Ayacucho FC. Posteriormente, jugó otros tres partidos. Fue a Binacional al que le anotó su primer y único gol en la Primera División. Además, fue suplente en un partido de Copa Libertadores y dos de la Copa Sudamericana.