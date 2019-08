Sporting Cristal: Emanuel Herrera ya tiene fecha de vuelta al fútbol

Para los hinchas de Sporting Cristal existe un drama en la delantera. Uno que se acentúa con el retiro del juvenil Paulo Gallardo. Ahora bien, Claudio Vivas no lo ve así y dio una buena noticia para los seguidores rimenses: la vuelta de Emanuel Herrera.

El entrenador de Sporting Cristal dio por descartado la contratación de algún delantero tras el retiro de Paulo Gallardo, principalmente por la recuperación de Emanuel Herrera y porque confía en los jóvenes delanteros que cuenta en su plantel.

"Está cerrado el libro de pases, no podemos contratar jugadores, estamos recuperando a Herrera, tenemos que darle proyección a nuestros jugadores jóvenes. No hay problema, yo acepte este desafío. No estoy en condiciones de estar llorando ni suplicando por un jugador. Si Palacios no va a jugar, estará otro y si no traeré a alguien de la Reserva".

Emanuel Herrera, para la recta final del Torneo Clausura 2019

Aunque Emanuel Herrera ya haga trabajos en el césped y los hinchas se ilusionen con una pronta vuelta a las canchas, el delantero argentino recién podrá estar disponible para Sporting Cristal en un tiempo aproximado a dos meses y medio.

"Si Dios quiere, finales de octubre o principios de noviembre ya podemos contar con él. Depende de su estabilidad, de cómo siga entrenando, de cómo vuelve. La forma deportiva tiene mucho que ver. Cuando me lo entregan sano, dependerá de nosotros ponerlo bien futbolísticamente", sostuvo Claudio Vivas en conferencia de prensa.

En caso cumplirse los pronósticos del DT de Sporting Cristal, Emanuel Herrera estaría de vuelta para el partido ante la San Martín (26/10) por la fecha 13 del Torneo Clausura 2019 o bien el de la fecha 14 ante Mannucci en el Alberto Gallardo.

Emanuel Herrera es una baja muy sensible para Sporting Cristal. El delantero argentino, con el permiso de Gabriel Costa, fue la gran figura en el 2019 con 43 anotaciones en todas las competiciones. En la presente temporada, convirtió 7 tantos hasta que cayó lesionado a finales de abril.

Sin Emanuel Herrera, son tres los jugadores que han dado un paso adelante como máximos goleadores de Sporting Cristal en el 2019: Cristian Palacios con 11, Christofer Gonzales y Cristian Ortiz con 7.