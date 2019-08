Elio Casareto al padre de Kevin Quevedo: "Reconozca que si no renueva es porque no quiere"

La renovación de Kevin Quevedo con Alianza Lima es uno de los temas que aún no se ha podido resolver. Y es que las negociaciones, para que el extremo de 21 años pueda alargar su estancia con el cuadro íntimo, iniciaron a principios de año.

Uno de los obstáculos del porqué el ex jugador de Universitario de Deportes no estampa su rúbrica para extender su contrato con la institución de La Victoria es que tanto su padre y representante, Willy Quevedo, así como la dirigencia aliancista no han llegado a un buen puerto entorno a las negociaciones.

Entorno a este tema se manifestó Elio Casareto, representante de jugadores, quien reveló haber mantenido una reunión con el padre de Kevin Quevedo para presentar una propuesta interesante al cuadro íntimo, no obstante, esta no fue aceptada por el progenitor del futbolista.

"Hace meses me reuní con el papá de Kevin Quevedo. Delante de testigos, demostré que el contrato de Kevin Quevedo es muy bueno y él también así lo reconoció. Justifica que no renueva porque supuestamente gente pone trabas. No sé nada de Kevin Quevedo hace dos años. Señor (refiriéndose a Willy Quevedo), reconozca que si no renueva es porque no quiere y punto", indicó el representante de jugadores.

Casareto - quien dentro de sus representados tiene a Carlos Zambrano y André Carrillo - agregó que invita a Willy Quevedo a referirse a la propuesta de renovación y que si no ha declarado sobre el tema es porque no tiene sustento legal.

"Invito a Willy Quevedo a que declare públicamente sobre el tema de la renovación en cualquier medio. No lo hace porque sabe que sus argumentos no tienen sustento y sabe que corre riesgos legales, especialmente de difamación. Deje de difamar escondido atrás del WhatsApp y diga la verdad, señor", detalló a través de su cuenta de Twitter.

"Si hay obstáculos, como dice para justificarse, la buena disposición y especialmente el interés de quedarse pueden resolver cualquier problema. ¿O acaso 7 meses no son suficientes para llegar a un acuerdo? Usted y su hijo pueden hacer lo que quieran, pero no le echen la culpa a otros", argumentó.

El contrato de Kevin Quevedo con Alianza Lima vence a fin de año y de no prosperar, el cuadro íntimo corre el riesgo de no obtener alguna rentabilidad en una futura venta. Vaya problema.