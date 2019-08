Universitario: Solución y Desarrollo señaló que la Moreno no entrega las sedes del club

Tras el sorpresivo comunicado de Universitario, donde indican que el encuentro que sostendrán en el Estadio Monumental ante la San Martín se desarrollará sin la presencia de público. Ese anunciado desató la críticas de los hinchas cremas, quienes querían apoyar a su equipo.

Ante esta situación, Solución y Desarrollo,actual administración concursal de la 'U', emitió un comunicado donde señalan que ellos no tienen responsabilidad sobre la medida de jugar el encuentro a puertas cerradas y que hasta la fecha no pueden ejercer sus funciones porque la administración anterior no entregan los bienes del club.

"La administración saliente no entregó ninguna de las sedes, por lo cual, escapa de nuestra voluntada y/o gestión el ingreso al Estadio (Monumental). Es imposible abrir las puertas de una casa que no fue entregada", señaló.

Además, la empresa liderada por los hermanos Leguía denunció que hoy se debió realizar la Junta de Acreedores en las instalaciones del Estadio Monumental. Sin embargo, se impidió el acceso al presidente de la Junta de acreedores, acreedores y a la actual administración.

"Anunciamos que durante este corto tiempo de gestión hemos sido víctimas de una campaña agresiva de desprestigio en la que nuevamente el supuesto sindicato difama y calumnia a algunos de nuestros colaboradores. Por lo cual, tomaremos medidas legales y judiciales.