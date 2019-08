Sporting Cristal vs Sport Boys [Transmisión EN VIVO] Jornada 3 del Torneo Clausura 2019

Gol Perú EN VIVO Sporting Cristal vs Sport Boys ONLINE EN DIRECTO | Este domingo 18 de agosto se juega el partido por la Jornada 3 del Torneo Clausura 2019. El duelo está pactado para las 3:30 p.m. (hora peruana) en el Alberto Gallardo y será transmitido vía Perú Mágico. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencia minuto a minuto por Líbero.

No hay dos partidos iguales y Sporting Cristal lo quiere demostrar en el Rímac. Seis días después de su enfrentamiento por los octavos de final de la Copa Bicentenario 2019, el equipo de Claudio Vivas vuelve a enfrentar a Sport Boys en un duelo crucial para sus aspiraciones en el tercer campeonato del año.

El vigente campeón del fútbol peruano apenas suma tres puntos y para darle caza a los líderes del Torneo Clausura 2019 es imprescindible que sume su segundo triunfo como local a costa de Sport Boys.

En el duelo del lunes en el Callao, Sporting Cristal fue superior a Sport Boys, pero el gran despliegue táctico, desgaste, pegada y picardía permitió que el equipo de Marcelo Vivas le saque un empate al de su hermano Claudio y provoque que el partido se decida en la tanda de los penales tras el 2-2 en el tiempo reglamentario.

Ahora bien, Claudio Vivas sabe que no se puede permitir un traspié y alista varios cambios en la oncena. En la defensa, el argentino apostará por la experiencia de Revoredo y Céspedes en detrimento de los jóvenes Chávez y Loyola.

En el ataque, la tónica será la misma. Adentro Christofer Gonzales y Cristian Palacios, afuera Távara y Olivares. Pese al buen rendimiento de ambos, el DT de Sporting Cristal apuesta por dos de sus jugadores más decisivos de la temporada.

¿Y el Sport Boys? Marcelo Vivas no puede presumir del fondo de armario que tiene su hermano en Sporting Cristal y aunque hay muchas cosas por pulir, apostará por el mismo once salvo un cambio en el arco: adentro Jonathan Medina, afuera Christian Ortiz.

Si para Sporting Cristal el triunfo es imprescindible, para Sport Boys es una obligación sumar puntos. La 'Misilera' es última del acumulado con 11 puntos, a 5 de Unión Comercio y Pirata FC.

Aunque la mejora futbolística es innegable y un triunfo sería lo ideal en el Alberto Gallardo, un empate no sería mal negocio para un equipo que está obligado a no dejar de sumar para no complicarse todavía más con el descenso.

¿Cuándo fue el último triunfo de Sport Boys ante Sporting Cristal?

Hace 12 años, Sport Boys sacó provecho de uno de los años más traumáticos de Sporting Cristal en Primera División. De aquel año datan el último triunfo de la 'Misilera' como local y visitante ante el equipo del Rímac. Fue un 3-0 y 1-3, respectivamente, en una temporada en el que los rimenses lograron la permanencia en las últimas fechas.

Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO | Alineaciones probables

Sporting Cristal: Álvarez; Madrid, Revoredo, Merlo, Céspedes; Cazulo, Calcaterra, Ortíz; Gonzales, Pacheco, Palacios.

Sport Boys: Medina; De La Haza, Mondragón, Balbín, Rodríguez; Tragodara, Torrejón, Chávez, Manco, Peralta y S.Gonzáles.

Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO | Horarios

Perú: 3:30 p.m.

​Argentina: 5:30 p.m.

Colombia: 3:30 p.m.

Brasil: 5:30 p.m.

Chile: 4:30 p.m

Uruguay: 5:30 p.m.

Paraguay: 4:30 p.m

Ecuador: 3:30 p.m.

Venezuela: 4:30 p.m

Bolivia: 4:30 p.m

México: 3:30 p.m.

​España: 10:30 p.m.

Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO | Guía de Canales

Chile: Perú Mágico

Internacional: Fanatiz International, GOLTV Play, Bet365

Perú: Gol Peru

Estados Unidos: Perú Mágico

Venezuela : Perú Mágico

Sporting Cristal vs Sport Boys: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO el partido?

