La autocrítica de Bengoechea: "Me equivoqué mucho en las decisiones que tomé"

Nadie puede negar que Pablo Bengoechea es un gran estratega. Durante su paso por el fútbol peruano, el entrenador de Alianza Lima ha demostrado tener una buena lectura en la previa de los partidos, pero aquello no significa que esté en consonancia con la toma de decisiones como DT.

Una prueba de ello fue la derrota de Alianza Lima en el Mansiche. César Vallejo fue muy superior al club victoriano, Santiago Silva tuvo su gran noche con un hat-trick y se acabó el invicto del equipo de Pablo Bengoechea en el Torneo Clausura 2019.

Durante la conferencia de prensa post-partido, el entrenador uruguayo reconoció que Alianza Lima no hizo el partido que había planeado. "Nosotros no hicimos el partido que teníamos en mente. Me equivoqué mucho en las decisiones que tomé", sostuvo.

"No pudimos jugar bien, no pudimos marcar bien. Tampoco lo hicimos en pelota quieta. No pudimos aprovechar la pelota quieta a favor", abundó.

La pregunta infaltable de varios periodistas fue la ausencia de Wilder Cartagena, capitán en la era Russo, en la once titular. "Es un gran futbolista, pero esto es fútbol y si las explicaciones solo fueron solo por una cosa, sería sencillo", matizó.

En esa misma línea, el DT de Alianza Lima reconoció que quiso apostar por el once que mejor réditos le dio desde su vuelta al fútbol peruano. "Venimos tal vez de hacer el mejor partido desde que yo vuelvo, ante Cristal", justificó Bengoechea sobre la suplencia de Cartagena.

El 'Profesor' dio por descontado la próxima mejoría de su equipo para estar en la definición del Torneo Clausura 2019 y reiteró que la lectura del partido fue la idónea. "Este partido yo lo leí bien, las decisiones que tomé no fueron las correctas, puse un equipo en cancha que pensé que iba a ofrecer un mejor rendimiento. Yo soy el culpable", sentenció.

¿Qué se le viene a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2019?

Alianza Lima tendrá la oportunidad de recuperarse el próximo domingo cuando reciba a Cantolao en Matute. El 'Delfín' es otro club que viene golpeado tras caer por 0-2 ante Sport Huancayo en el Callao.