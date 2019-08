Pablo Bengoechea hizo 'mea culpa' tras derrota ante Vallejo y prometió levantarse ante Cantolao

Alianza Lima sufrió su primer tropezón en el Torneo Clausura ante un César Vallejo, quien fue amo y señor de las acciones: Pablo Bengoechea reconoció que se equivocó en la lectura del juego. Reveló que los futbolistas que eligió no hicieron el funcionamiento que imaginó para tener el éxito.

“Fuimos superados (por César Vallejo), no marcamos bien en pelota quieta, no aprovechamos la pelota quieta a favor, tomé decisiones que no salieron bien, y más allá del resultado (derrota de 3-1), queríamos hacer un buen partido pero las cosas no funcionaron y entonces la culpa es mía”, dijo el técnico de los blanquiazules.

Después de vencer a Sport Boys y Sporting Cristal, en este último mostrando argumentos sólidos en las líneas que elevaron la ilusión del hincha, creció la expectativa en mirar algo similar ante Vallejo. Sin embargo, fue una presentación para el olvido que vuelve a sembrar dudas.

“No hicimos el partido previsto, me equivoqué mucho en las decisiones que tomé. Fuimos superados los 90 minutos”, enfatizó Bengoechea. El técnico creyó que el mismo equipo que venció a Cristal podía hacerle el alto al “Poeta”, pero en el campo se miró un predominio local de inicio a fin.

El mediocampo no tuvo la pelota, el ataque lució huérfano y la defensa enseñó su rostro más feo. El “Profesor” lo ha reconocido y realizó un rápido movimiento de página.

“Puse a un equipo y pensé que tendría el rendimiento, no fue así y soy el culpable. Ya hay que pensar en Cantolao, partido en el que tenemos que crecer para lograr estar en la definición del torneo clausura”, puntualizó.