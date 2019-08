Torneo Clausura: Sporting Cristal celebró el regreso de los Palacios

Con el cuchillo entre los dientes y con más coraje que fútbol, Sporting Cristal doblegó —sobre el final— a un aguerrido Sport Boys que plantó cara durante gran parte del encuentro, pero que se marchó del Rímac con las manos vacías por culpa de errores individuales.

Si bien Gerald Távara hizo presagiar una cómoda victoria para los suyos con su latigazo de tiro libre ni bien iniciado el encuentro, este no fue nada sencillo debido a la rebeldía y pundonor de los chalacos, que no se vinieron abajo tras el 1-0 en contra.

La “Misilera” se aprovechó —y con creces— de las falencias que brindó el rival en su línea defensiva en la primera parte mediante un tiro libre que encontró destino en los pies del “Chucho” Chávez y luego en un contragolpe de libro que Claudio Torrejón supo finiquitar con calidad. Sorpresa total.

Los celestes entraron en un vacío futbolístico tras el doble golpe recibido en apenas siete minutos y recién en el epílogo pudieron revertir la difícil situación.

“Canchita” Gonzales y los ingresados Cristian y Brandon Palacios sacaron petróleo de sendas equivocaciones de los “rosados” en el momento menos oportuno para pasar de la preocupación y angustia a la felicidad y euforia antes de que sonara el pitazo final.

Es cierto, no lo hicieron a través del fútbol asociativo que los caracteriza y tratan de desplegar en todas las canchas, pero lo importante era conseguir los tres puntos para recuperarse de la derrota ante Alianza y sobre todo no despegarse de los primeros lugares.Se vale celebrar, pero en tienda celeste no deben dormirse en sus laureles puesto que aún tienen mucho que mejorar si aspiran al “bicampeonato”.

EL DATO

Cristian Palacios en 28 partidos jugados con S. Cristal. Es el goleador del equipo.