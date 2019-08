Alianza Lima: Todos los detalles del por qué no renovó Kevin Quevedo

El pasado martes 20 de agosto por la noche, Alianza Lima y el padre de Kevin Quevedo, Willy Quevedo, se volvieron a reunir para retomar las negociaciones entorno a la extensión del contrato del referido futbolista.

El mismo, que expira en diciembre, entró en debate por ambas partes, sin embargo, el resultado no fue favorable para la institución 'blanquiazul': no hubo acuerdo.

Willy Quevedo, padre del futbolista y que eventualmente asumió la representación dado que el futbolista de 22 años no tiene agente, volvió a reunirse con la institución de La Victoria, que representada por el jefe de equipo, Renzo Gayoso, persona designada por la administración temporal para dar la nueva propuesta y negociar.

Esta reunión, a diferencia de la anterior que fue marcada por la tensión que imperó a razón de que cada parte mantuvo con firmeza su posición, se llevó a cabo en un mejor clima, sin embargo, no hubo acuerdo.

LÍBERO se enteró que Alianza, en su propuesta, no mejoró el sueldo pero a cambio ofrece la entrega de un departamento y no la inicial del mismo, como lo hizo en la anterior propuesta. La respuesta del progenitor de Quevedo fue un no rotundo. Cabe indicar que el jugador solicitó al club para renovar elevar el sueldo (11 mil dólares) a $25 mil. El club ni se aproximó.

¿Acá terminó todo? No. Al final de la reunión, cada parte anotó en agenda una próxima reunión para el mes de septiembre. Mientras tanto, el jugador seguirá entrenando para ser utilizado por el Pablo Bengoechea, cuando así lo requiera. Ayer, Kevin Quevedo, se dirigió a la embajada de Estados Unidos para extender el tiempo de la visa ante un eventual llamado a la selección.