Liga 1 EN VIVO: Programación y tabla de posiciones de la fecha 4 del Clausura 2019

Hoy viernes arranca la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2019 con el clásico sureño entre Melgar vs Real Garcilaso desde las 8:00 p.m. en el Monumental de la UNSA de Arequipa. En esta nota te jugamos toda la programación de la jornada con la hora, estadios y canales que transmitirán EN VIVO todos los partidos.

El sábado, Alianza Lima cerrará la jornada deportiva en Matute cuando reciba a la Academia Cantolao desde las 8 de la noche. Ele equipo de Pablo Bengoechea necesitar sumar tres puntos pues no solo juega de local, sino que también viene de sumar una dura derrota en la jornada pasada y por consiguiente bajó hasta la posición número seis.

Los otros grandes jugarán el domingo. A primera hora, Sporting Cristal visitará a Unión Comercio en el estadio IPD de Moyobamba desde la 1:30 p.m. Los dirigidos por Claudio Vivas saldrán con la firme convicción de sumar una victoria para tomar la punta de la tabla del Clausura.

Por su parte, Universitario jugará el penúltimo partido de la fecha 4 del Clausura. Los cremas visitan el domingo a Carlos Mannucci que viene de ganar a Alianza Lima. A ello, el club de Ate llega con la sensible baja de que Comizzo no podrá contar con su hombre gol: Germán Denis pues acaba de aceptar la oferta del Reggina de la Serie C de Italia.

Finalmente, el lunes se disputará el último partido de la fecha 4 del Torneo Clausura con el Sport Boys vs Cesar Vallejo en el estadio Miguel Grau del Callao. Los rosados urgen de encontrarse con el triunfo, en la fecha pasada estuvieron cerca de ganarlo, pero se dejaron voltear el partido.

Programación de la fecha 4 del torneo Clausura de la Liga 1 2019

Viernes 23 de agosto

8:00 p.m.FBC Melgar vs R. Garcilaso

Estadio: Monumental de la UNSA – Arequipa

Sábado 24 de agosto

3:15 p.m. Binacional vs Ayacucho FC

Estadio: Guillermo Briceño – Juliaca

5:45 p.m. Sport Huancayo vs. Deportivo Municipal

Estadio: Huancayo – Huancayo

8:00 p.m Alianza Lima vs Cantolao

Estadio: Alejandro Villanueva – La victoria

Domingo 25 de agosto

11:15 a.m. San Martín vs Pirata FC

Estadio: Alberto Gallardo – Lima

1:30 p.m Unión Comercio vs Sporting Cristal

Estadio: IPD - Moyobamba

3:30 p.m Alianza UDH vs. Club UTC

Estadio: Heraclio Tapia – Huánuco

4:00 p.m. Mannucci vs Universitario

Estadio: Mansiche – Trujillo

Lunes 26 de agosto

8:00 p.m Sport Boys vs Club UCV

Estadio: Miguel Grau – Callao

Tabla de posiciones de la fecha 4 del torneo Clausura de la Liga 1 2019

Tabla de posiciones acumulado de la Liga 1 2019