Germán Denis resignó su sueldo de agosto tras dejar Universitario

Germán Denis no es más delantero de Universitario. El argentino de 37 aceptó la oferta del Reggina de la Serie C de Italia, pero, antes de marcharse, tuvo un enorme gente con el club merengue en claro agradecimiento por lo vivido a lo largo de su estadía en tienda crema.

"He resignado el sueldo de agosto porque el club se tiene que ver respaldado al tener una pérdida. El club no quería que me vaya pero entendió la situación y se puso al lado de la parte humana", dijo Germán Denis en una de sus últimas entrevistas para RPP.

En seguida, Germán Denis contó los motivos que lo llevaron a aceptar la oferta del club italiano. "En mi cabeza no estaba irme, estaba feliz de estar en Universitario y pelear el campeonato, pero me llamaron de Italia a ofrecerme dos años de contrato y un futuro laboral en Reggina de Italia junto a mi familia".

Además, el 'tanque' habló de lo que fue llegar a Universitario y jugar en altura. "Más allá que estuve muy bien en Lima, son decisiones personales las que muchas veces toman más peso a estas alturas de mi vida. Llegué en un momento difícil a la U, no sabía lo que realmente era este club, lo valoro mucho y siempre lo tendré en mi vida. El club se portó muy bien conmigo, siempre estaré agradecido",

Sin embargo, Germán Denis, quien parte en la noche a Argentina y el lunes a Italia, no se quería ir sin antes despedirse de todos los hinchas de Universitario que los acompañaron a lo largo de su estadía en Universitario. "Gracias por los momentos que nos hicieron pasar. Que sigan alentando al equipo porque el equipo tiene con qué luchar el título y ojalá que puedan encontrar la 27 que tanto se buscamos".

Comunicado de Universitario sobre la salida de Germán Denis

"El Club Universitario de Universitario de Deportes anuncia la partida de Germán Denis al fútbol italiano.

El jugador argentino resolvió su contrato con Universitario entendiendo la relevancia para su carrera profesional a futuro.

Agradecemos a Germán por su entrega, respeto y compromiso con nuestra institución en todo el año que defendió de gran manera nuestra sagrada camiseta crema"