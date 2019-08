Kevin Quevedo y su respuesta tras ser consultado por su renovación [VIDEO]

La noche del sábado 24 de agosto quedará grabado para siempre en la carrera futbolística de Kevin Quevedo, ya que, el joven atacante de Alianza Lima y llamado a la Selección Peruana, anotó tres goles para darle la victoria a su equipo frente a la Academia Cantolao por la jornada 4 de la Liga 1.

Kevin Quevedo cumplió una brillante actuación en Matute, recinto en el que vuelve a jugar poco más de un mes. Además, Quevedo al finalizar el encuentro se llevó el balón a su casa y se mostró muy emocionado por lo alcanzado.

"Todos nos salió bien grupal e individual. Gracias a Dios metí 3 goles y estoy alegre, contento por el grupo. A seguir así", fueron las primera palabras Kevin Quevedo tras lograr una noche perfecta con el club de sus amores, Alianza Lima.

Kevin Quevedo en la Selección Peruana

¡Atención, Gareca! Asimismo, Kevin Quevedo aprovechó las cámaras para manifestar su alegría de haber sido convocado por Ricardo Gareca a la Selección Peruana para los próximos amistosos frente a Brasil y Ecuador en los Estados Unidos.

"Es una motivación adicional. Gracias a Dios se me está dando las cosas. Es un sueño que tuve desde pequeño. Estoy muy alegre, muy contento y esto va para mi familia", expresó Quevedo de 22 años, quien podría debutar en el primer equipo de la Selección Peruana.

Kevin Quevedo y su renovación

Por otro lado, la renovación de Kevin Quevedo fue uno de los temas más tocados en las últimas semanas por la prensa deportiva. Hasta el momento, la dirigencia de Alianza Lima y el padre de Quevedo no llegan a un acuerdo para que el delantero nacional siga en tienda blanquiazul.

Sin embargo, Kevin Quevedo prefirió no referirse de su continuidad. "No hablo de eso para nada", respondió el jugador cuando le consultaron sobre su renovación. Sin lugar a dudas, en las próximas semanas tendremos más novedades si Quevedo seguirá o no en Alianza. ¡A esperar!

VIDEO | Kevin Quevedo y su alegría tras su Hat-Trick ante Cantolao