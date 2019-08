Claudio Vivas sobre el Estadio IPD de Moyobamba: "No teníamos agua en el camerin"

Sporting Cristal perdió 2-1 ante Unión Comercio en el Estadio IPD de Moyobamba. Sin embargo, este miércoles en conferencia de prensa, Claudio Vivas señaló que el escenario donde se disputó el duelo ante el 'Poderoso de Alto Mayo' no contaba con agua.

"El otro día antes del partido no teníamos agua en el camerín,los jugadores ingresaban para hacer sus necesidades y se encontraban con baños totalmente sucios,se jugó con pelotas nuevas las mismas que no teníamos en el club. Ojo no es excusa, lo perdimos por juego", indicó el estratega celeste.

Claudio Vivas aprovechó la conferencia de prensa para explicar lo que sucedió con el y el incidente en Moyobamba. El estratega pidió disculpas por su comportamiento, pero aseguró que los recogebolas hicieron demasiado tiempo.

Este viernes Sporting Cristal enfrentará a César Vallejo, un duelo que están en la obligación de sumar los tres puntos para no alejarse de los primeros lugares de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

Para este duelo, el estratega celeste no contará con Patricio Álvarez y Christofer Gonzáles, quienes se encuentran concentrados en la Selección Peruana.