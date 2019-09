Liga 1: resultados, programación y tabla de posiciones de la fecha 5 del Clausura

La Liga 1 2019 sigue su curso. Este sábado, Universitario tomó la punta del Torneo Clausura tras vencer por 2-1 a Melgar en el Monumental. Sporting Cristal también ganó y hoy Alianza Lima buscará ubicarse como el único líder del campeonato.

Programación de la jornada 5 del Torneo Clausura | Liga 1

Viernes 30 de agosto

- Ayacucho FC 1-1 Sport Huancayo

- César Vallejo 2-3 Sporting Cristal

Sábado 31 de agosto

- San Martín 1-2 Unión Comercio

- UTC 0-0 Deportivo Binacional

- Academia Cantolao 1-2 Sport Boys

- Universitario 2-1 FBC Melgar

Domingo 1 de setiembre

- Piratas FC vs Carlos A. Mannucci

- Hora: 1:15 p. m.

- Estadio: Francisco Mendoza Piarro, Olmos.

- Deportivo Municipal vs Alianza Lima

- Hora: 4:00 p. m.

- Estadio: Mansiche.

Día: Lunes 2 de setiembre

- Real Garcilaso vs Alianza Universidad de Huánuco

- Hora: 3:00 p. m.

- Estadio: Túpac Amaru, Sicuani.

Hoy sábado 31 de agosto tendrá lugar a cuatro cotejos en el tercer torneo que se desarrolla en el presente año. Universidad San Martín recibirá a Unión Comercio a las 11 de la mañana. Por su parte, UTC de Cajamarca intentará cortar una negativa racha: perdió todos los partidos en el Torneo Clausura; ante Deportivo Binacional.

Academia Cantolao será el tercer juego del día y se medirá ante Sport Boys, quien urge sumar puntos de manera urgente. Los 'rosados' están prohibidos de perder y una nueva derrota generaría que ya estén pensando en la Segunda División.

Finalmente, Universitario de Deportes saldrá con todo a defender su localía ante FBC Melgar, quien lidera el Torneo Clausura por diferencia de goles. El problema para los 'cremas' es que el cotejo se jugará sin público, un hecho que atenta contra las arcas del club.

Domingo 1 de setiembre recibirá a Piratas FC vs Carlos Mannucci, no obstante, el partido más atractivo lo vivirán Deportivo Municipal y Alianza Lima. Curiosamente, el cotejo se desarrollará en la ciudad de Trujillo debido a que a la 'Franja' no cumplió con los requisitos que exige la FPF.

Real Garcilaso y Alianza Universidad de Huánuco cerrarán lo que será la jornada 5 del Torneo Clausura el día lunes 2 de setiembre. Los 'cusqueños' perdieron a Juan Reynoso, DT que partió hacia Puebla de la Liga MX, y a pesar de ello buscarán la victoria a fin de que les permita escalar posiciones.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura