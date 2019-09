Jean Ferrari cuestionó la partida de Germán Denis: "La U no es una plataforma publicitaria"

El gerente deportivo de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, cuestionó la partida de Germán Denis al Reggina de la Serie C. El dirigente crema lamentó que el delantero argentino no haya dialogado con la administración encabezada por los hermanos Leguía.

"Sobre la partida de Denis definitivamente es controversial. Desde el 22 de julio, donde ya se dejó de lado a la administradora concursal del sr. Moreno, todas las comunicaciones han debido de ser con Solución y Desarrollo", indicó Ferrari a ESPN.

"Hemos visto que Denis a partido, se ha ido, con justificación, porque es un buen jugador, es Europa, pero la comunicación no fue la correcta. No se hizo con Solución y Desarrollo. No hemos tenido ninguna clase de conversación con él", agregó.

Parte 2:

Ferrari aclara que no podrán usar el Nacional. “La casa es el Monumental”. Además, aclara que reflotar el “Lolo” es sueño remoto. También habla sobre Germán Denis y señala que “la comunicación de su salida no fue la correcta con Solución y Desarrollo. Está entrampado” pic.twitter.com/3AGIZ5BtS2 — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) September 2, 2019

Ferrari expresó que le preocupan que otros contratos tengan las mismas cláusulas de salida que la de Germán Denis. Expresó que buscarán cuidar los intereses de Universitario de Deportes a fin de evitar que sea una "plataforma publicitaria".

"Universitario, más de lo que significa como institución, no es simplemente una plataforma publicitaria. No lo es. Nosotros tenemos que ver y velar por los intereses de la institución y lo vamos a hacer. Me preocupa que otros contratos tengan cláusula de salida gratuita. ¿Qué clase de contratos son esos?", concluyó.

Tras la partida de Germán Denis a Italia, el entrenador de Universitario de Deportes, Ángel Comizzo, decidió utilizar a Anthony Osorio como referente de área y la decisión del 'Indio' fue acertada: el joven delantero crema anotó en la victoria sobre Melgar por 2-1.