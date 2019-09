Liga 1: La inédita razón para el reclamo en mesa de la USMP ante Unión Comercio

La victoria de visita de Unión Comercio ante la Universidad San Martín, por la jornada cinco del Torneo Clausura 2019, le abrió posibilidad de seguir luchando por salvarse del descenso, sin embargo, un problema administrativo podría atentar los tres puntos de oro que alcanzó el equipo de Walter Aristizábal.

"Es muy lamentable que la situación nos obligue a presentar reclamos para que no se vea una competencia desleal, porque más allá de los puntos en disputa no podemos permitir que los clubes no cumplan con el reglamento", indicó Álvaro Barco en entrevista para Ovación.

"En esta oportunidad constatamos que Unión Comercio no tenía un médico en la banca de suplentes, incluso pese a ponerlo en la planilla, o sea, acá hubo hasta doble falta ya que pusieron el nombre del médico en la planilla pero nunca estuvo presente", agregó.

Según relató Barco, la directiva de Unión Comercio quiso reemplazar al médico presentado en la planilla con el fisioterapeuta. "¿Qué hubiera pasado si se presentaba una lesión más grave o un infarto? Esto es muy grave y no puede ocurrir en fútbol profesional y lamentablemente lo tenemos que reclamar, caso contrario todos somos amigos, dejamos que estas cosas sigan sucediendo y al final todos nos abrazamos", detalló.

El reclamo presentado por la Universidad de San Martin contra Unión Comercio no es el único: también envió una solicitud similar contra Piratas FC por la mala inscripción del jugador Mario Ceballos.

"En Copa Perú están muy pendiente de lo que pueda decidir la Comisión de Justicia de la FPF sobre este caso, porque considero que el jugador debió tener su carta pase en físico y no conseguirla de otra manera. Sin duda ese fallo va a sentar un precedente con los jugadores que juegan en Copa Perú y estaremos atentos", aseguró.

Finalmente, se refirió a los dos últimos malos resultados de los Santos que los ubica cerca de la zona de descenso. "Considero que no hemos estado finos en la definición y también tuvimos un poco de mala suerte, pero confío que el equipo se va a recuperar", concluyó.