Benjamín Romero: "El fútbol femenino es una realidad y seguiremos mejorando" [ENTREVISTA]

Omar Arias Suárez // @oariass17

Una gran polémica se generó hace unos días entorno al equipo femenino de Alianza Lima. Sucede que hinchas de la institución de La Victoria se apersonaron al recinto 'blanquiazul' (el pasado 29 de agosto) para alentar a las suyas en el duelo ante la Universidad San Martín.

No obstante, no pudieron por ingresar al Estadio Alejandro Villanueva. Este hecho generó el malestar general y las manifestaciones a través de las redes sociales iniciaron. ¿Cuál fue la principal razón del porqué no se permitió el acceso?

El gerente de marketing de Alianza Lima, Benjamín Romero, nos concedió una entrevista al respecto y explicó algunos detalles que no se han conocido hasta el momento: hubo un problema de aforo en el Estadio y ello impidió que los hinchas no puedan ingresar.

"Las familias de las jugadoras siempre acompañan al equipo. En el último partido (ante la USMP) el aforo pasó de los límites por la gran cantidad de personas que llegaron al Estadio. El espacio que tenemos asignado para los partidos de las chicas es de 60 espectadores", nos relató Romero vía telefónica.

"Se presentó un grupo importante de personas con banderas, instrumentos y bengalas. El comisario de campo nos indicó que los hinchas no podían ingresar debido a que portaban con elementos que están prohibidos (banderolas, instrumentos y bengalas). El escenario que tenemos (para los partidos de fútbol femenino) no tiene una tribuna establecida para recibir a un gran número de personas. De momento, seguiremos dando prioridad a las familias de las jugadoras y personas cercanas", agregó.

Romero destacó que abrir una venta de entradas generaría pedir permisos como se hace con el equipo profesionales, es decir, solicitar garantías al Ministerio del Interior, contratar seguridad, entre otros requerimientos. Sin embargo, resaltó el compromiso de Alianza Lima para con el desarrollo del fútbol femenino.

"Estamos contemplando planes para el próximo año y poder abordar mucho mejor el tema. Veo muy difícil que este año pueda realizarse. Estamos a favor del fútbol femenino y creemos que se va a potenciar en Perú en los próximos años", refirió.

¿Cabe la posibilidad de que el Estadio Alejandro Villanueva pueda ser usado por el equipo femenino y así abrir la opción de vender de entradas?

Estamos evaluando alternativas. Iremos viendo poco a poco. Hay muchos detalles por desarrollar: sponsors, venta de transmisión de partidos, entre otras cosas. Estamos muy comprometidos con el equipo femenino y siempre buscamos lo mejor para ellas. Son nuestra prioridad. Seguimos avanzando. Alianza está en caminada a cumplir esos objetivos.