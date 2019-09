Carlos Bustos opinó sobre los reclamos de la San Martín: "Tenemos que ajustarnos a las normas"

El entrenador de la San Martín, Carlos Bustos, opinó sobre los reclamos que realizó el cuadro 'Santo' contra Pirata FC y Unión Comercio. El estratega estudiantil indicó que los equipos deben respetar las reglas del campeonato.

Como se recuerda,Unión Comercio superó a la San Martín, pero el cuadro 'Santo' está reclamando los puntos del partido porque el 'Poderoso de Alto Mayo' no contaba con un médico en la banca de suplentes.

"Todos los equipos nos jugamos cosas, los partidos se hacen más difíciles. Luego vienen los reclamos, que no tienen nada que ver con lo que pasa en la cancha, pero uno tiene que ajustarse a las normas. La queja que hicimos contra Pirata FC es porque un jugador no estaba bien reglamentado y ante Unión Comercio es porque no tenían médico. Son circunstancias que son ajenas a nosotros y la justicia de la FPF dará su veredicto", indicó el entrenador de la San Martín a las cámaras de Gol Perú.

Hasta el momento no se conoce la posición de las autoridades pertinentes, pero en la San Martín están confiados que tienen la razón y podrán ganar esos tres puntos que les permitirá seguir peleando por los primeros lugares del Torneo Clausura.

Jairo Concha ya tiene fecha de regresó a las canchas

El estratega de la San Martín, Carlos Bustos, también habló sobre la lesión de Jairo Concha. El entrenador señaló que el habilidoso jugador ya se encuentra en la última etapa de su recuperación y deberá estar volviendo a las canchas en las próximas semanas.

"Él está en la última parte de su recuperación, falta poco para que se una a los compañeros. No ha tenido un buen año, pero gracias a Dios está mejor. Siempre es importante tener un jugador de sus características", declaró el entrenador.

La inédita razón para el reclamo en mesa de la USMP ante Unión Comercio

"En esta oportunidad constatamos que Unión Comercio no tenía un médico en la banca de suplentes, incluso pese a ponerlo en la planilla, o sea, acá hubo hasta doble falta ya que pusieron el nombre del médico en la planilla pero nunca estuvo presente", indicó Álvaro Barco, gerente deportivo de la Universidad San Martín.