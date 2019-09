Alianza Lima vs Ayacucho FC [EN VIVO] Jornada 6 del Torneo Clausura 2019

Gol Perú EN VIVO Alianza Lima vs Ayacucho FC ONLINE | Este domingo 8 de septiembre se juega por la Jornada 6 del Torneo Clausura 2019. El duelo está pactado para las 4:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido EN DIRECTO por Perú Mágico. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

Alianza Lima quiere recuperar el paso tras dejarse dos puntos ante Municipal. El equipo de Pablo Bengoechea se dejó empatar en los últimos minutos y dejó una gran oportunidad para ser único líder del Torneo Clausura 2019.

Ahora bien, Alianza Lima deberá reponerse a las bajas para ganarle a Ayacucho FC. Bengoechea no podrá tener a Kevin Quevedo, máximo goleador en la temporada y convocado a la Selección Peruana, ni a Carlos Beltrán, suspendido por acumulación de amarillas.

Aunque el entrenador uruguayo no ha querido desvelar su once para el Alianza Lima vs Ayacucho FC, los entrenamientos en el complejo de EGB han dejado caer a Joazhiño Arroé como el reemplazante de Quevedo en banda derecha y a Rinaldo Cruzado como el sustituto de Beltrán.

El otro cambio que se avecina en Alianza Lima no es uno obligado, sino una decisión técnica. El lateral Anthony Rossel no fue convocado por Pablo Bengoechea y Dylan Caro será el jugador que ocupe la banda izquierda.

Para Alianza Lima, el triunfo se antoja como una obligación por el resultado adverso en la última fecha y debido a que hay poco margen de error debido a que comparte el liderato del Torneo Clausura 2019 junto a otros cuatro clubes.

Ayacucho FC, por su parte, viene de dejarse puntos por primera vez en casa. El equipo del uruguayo Mario Viera lo había ganado todo de local en el Torneo Clausura 2019 hasta que Sport Huancayo rescató un 1-1 en el Ciudad de Cumaná.

La única baja de Ayacucho FC para enfrentar a Alianza Lima será el colombiano Carlos Preciado, exjugador del club victoriano en el 2015 y que fue expulsado en el duelo ante Sport Huancayo.

Alianza Lima vs Ayacucho FC EN VIVO | Alineaciones probables

Alianza Lima: Butrón, Cuba, Godoy, Riojas, Caro, Cartagena, Cruzado, Arroé, Felipe Rodríguez, Federico Rodríguez, Balboa.

Ayacucho FC: Rosales, Perleche, Minaya, Souza, Trujillo, Chávez, Carranza, Mejía, Martínez, Montes, Aguirre.

Alianza Lima vs Ayacucho FC EN VIVO | Horarios en el mundo

15:00 horas en México

16:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

17:00 horas en Venezuela, Bolivia

18:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

12:00 horas del domingo en España, Italia, Francia, Alemania

02:00 horas del domingo en Catar y Arabia Saudita

05:00 horas del domingo en China

16:00 horas del domingo en Japón y Corea del Sur

Alianza Lima vs Ayacucho FC EN VIVO | Guía de Canales

Chile: Perú Mágico

Internacional: Fanatiz International, GOLTV Play, Bet365

Perú: Gol Peru

Estados Unidos: Perú Mágico

Venezuela : Perú Mágico

Alianza Lima vs Ayacucho FC: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO el partido?

Alianza Lima vs Ayacucho FC: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO el partido?